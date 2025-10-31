孫子每次來「都給3千紅包」！ 物價上漲阿嬤撐不住：怕不給就變壞人





祖父母常以塞紅包表達對孫子女的疼愛，但這恐導致老年經濟危機。日本一名70歲的祖母，每次孫子來訪都會給約台幣3千元的紅包，但隨著孫輩數量增加，她開始感到沉重壓力。

外媒《The Golden Online》報導一則，成因金錢使溫馨祖孫情反成枷鎖的案例。70歲的清水和子（化名）獨居在日本東京都內，每月可領12萬日圓（約台幣2萬4千元）的年金，平時就靠這筆錢過日子。她有五個孫子，其中最大的孫子悠真今年10歲，從出生起她就非常疼愛，包辦了孫子的玩具、衣服、旅行等各項開銷。愛孫心切的她，每當孫子來訪時，都會包1萬日圓的紅包給孫子。而對於另外其他四位孫兒，她也堅持「公平原則」，人人有份、絕不偏心。

▼和子非常疼愛孫子，每個孫子來訪都會給一萬日圓紅包，但隨著物價上漲，這份疼愛逐漸成為經濟壓力。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

然而，隨著孫子一天天長大，向奶奶「許願」的禮物也越來越昂貴；最新遊戲、限量卡片、甚至智慧手機，雖然孩子的爸爸、自己的兒子會適時出面制止孫子的要求，但她每次聽到孫子撒嬌喊自己「奶奶」，就難以拒絕。某次聽到通隔天孫子將來訪的消息後，她看著剛花2,500日圓買的米，內心開始動搖，逐漸感到孫子的來訪竟成為另一種經濟壓力。

無奈表示，物價飆漲，電費、醫療費樣樣上漲，年金根本不夠用，生活開銷越來越緊繃，但看到孫子對自己投來滿懷期待的眼神，拒絕的話就怎麼也說不出口。但和子心裡明白，從自己手中給出的一萬日圓紅包，給孫子帶來喜悅，對她來說卻是心痛。然而她也只能無奈苦笑，不知該如何做出改變：「以前可以給，現在不給好像就變壞人了。」

▼隨著物價上漲，每次給孫子紅包成為另一種經濟負擔，但愛孫之心卻讓和子不知該如何開口拒絕。（示意圖／取自pixabay）

報導中也提及，據日本總務省統計，單身高齡女性平均支出約15萬5,923日圓。以該案例中和子領的12萬年金根本入不敷出，估計每月赤字可達約7至8萬日圓，只能靠存款度日。另一項由日本保險公司「Sony生命」的調查也指出，日本有高達65.6%的長者仍為孫子支付零用錢與禮金，這類「孫費」竟成為另類生活開銷。專家提醒，若「孫費」長期固定化，恐怕將加速老年資金消耗的速度，如何在親情與經濟間取得平衡，成為許多祖父母困難的課題。

（封面示意圖／取自Pexels）

