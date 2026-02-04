孫宇晨連環爆! 緋聞扯上谷愛凌、前女友控操縱幣價 爆料人稱握證據直送SEC

近期傳出孫宇晨(右)正在追求奧運自由式滑雪金牌得主谷愛凌，但貼文同時強調消息真實性存疑。 圖:翻攝自影片

[Newtalk新聞] 加密貨幣圈再起風浪，社群平台多個帳號近日連續爆料，將波場（TRON）創辦人孫宇晨推上輿論風頭。

X 帳號 @xinwendiaocha 發文稱，網路流傳孫宇晨正在追求奧運金牌得主谷愛凌，但同時強調消息真實性「不一定為真」。貼文提到，谷愛凌為冬奧冠軍，市場估計其商業代言與活動收入每年約達 2,000 萬美元等級；對比之下，孫宇晨外界曾以約 50 億美元身家評估其資產規模，與特斯拉執行長馬斯克約 7,000 億美元等級的資產估值存在巨大差距，貼文同時提及谷愛凌母親谷燕對馬斯克的眼神帶有「強烈好感」。此外，貼文也提及孫宇晨商業布局風險偏高，以及其前任伴侶說法存在爭議，但未附具體文件或可驗證資料。

廣告 廣告

貼文同時提及谷愛凌母親谷燕對馬斯克的眼神帶有「強烈好感」。 圖:翻攝自影片

另一 X 帳號 @chairbtc 則轉述中國媒體人曾穎（網名Tenten）的公開指控，內容聚焦 TRX 代幣早期交易行為。爆料稱，曾穎自述為孫宇晨早期女友，並指控在 TRX 發展初期，曾透過多名員工身份與多支手機註冊多個交易所帳戶，在多個加密貨幣平台進行協同交易操作，人為推升幣價，並在 2017 年底至 2018 年初期間集中拋售，對散戶投資人造成損失。

指控內容並稱，相關帳戶數量為「多個」，涉及員工配合操作；曾穎表示將向美國證券交易委員會（SEC）提交微信聊天紀錄與員工證詞，作為內線交易與價格操縱的佐證材料，同時質疑部分政治關聯投資項目的動機。不過目前尚未看到 SEC 公開立案文件或法院訴訟編號出現。

對於相關爆料，X 帳號 @AlexChe31659937 評論稱，若指控屬實，可能引發美國投資人集體訴訟，帶來高額法律風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

難以置信的悲傷! 艾普斯坦檔案曝蓋茲染性病 前妻實鎚 : 慶幸「遠離一切污穢」

(影) 俄軍「戰爭英雄」又陣亡! 烏軍持續反攻 宣布實施星鏈「白名單系統」