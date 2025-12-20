孫安佐「熱情獻吻孫鵬」畫面曝！狄鶯感動：最愛的兩個男人

娛樂中心／周希雯報導

藝人孫鵬和女星狄鶯的獨生子孫安佐，近年多次爆出爭議登上社會版面、曾數度把家務事擺上檯面；愛子心切的夫妻倆也多次現身解釋，並陪伴兒子休養，一家三口一路來挺過不少風波。如今隨著時間過去狀況穩定，家庭氣氛也緩和許多、不再劍拔弩張，近期孫鵬60歲大壽時，孫安佐更熱情獻吻祝福，令狄鶯看了感動表示「我兩個最愛的男人」，可見風雨過後的感情已恢復如初。

孫鵬昨（19日）迎來60歲大壽，一家人特別坐下來吃飯慶祝，狄鶯也拍下珍貴片段。只見一行人吃飽後正在閒話家常，孫安佐突然握著爸爸的手，並張開雙手緊緊擁抱，孫鵬也開心回抱，隨即展開英文交流。孫安佐先是祝福生日快樂，孫鵬聽後還打趣回「And…?（還有呢）」接著手指自己的臉頰說，「Kiss me！（親我）」孫安佐一聽，立即用手捧住爸爸的臉獻吻。最後，父子倆看著彼此感性告白，孫鵬先表示「I love you so much（我很愛你）」，孫安佐也點頭回應「I know.（我知道）」，場面相當溫馨。

廣告 廣告

被孫安佐「捧臉熱情獻吻」孫鵬反應曝！狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

孫安佐（左）熱情獻吻爸爸孫鵬（右）。（圖／翻攝「狄鶯」臉書）

被孫安佐「捧臉熱情獻吻」孫鵬反應曝！狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

孫安佐（左）熱情獻吻爸爸孫鵬（右）。（圖／翻攝「狄鶯」臉書）

對此，全程見證父子倆親密時刻的狄鶯，先是在孫安佐親孫鵬後發出開心的笑聲，事後發文時也有感而發寫下，「非常開心的夜晚。我兩個最愛的男人。父慈子孝。一生無悔。守著守著。老公，生日快樂。」影片一出，收穫大批網友祝福，「太可愛的互動」、「真美好的畫面，太棒了」、「否極泰來~家和萬事興」、「父慈子孝一直保持永遠」。

被孫安佐「捧臉熱情獻吻」孫鵬反應曝！狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

孫鵬（後）一家挺過許多風波。（圖／翻攝「狄鶯」臉書）

事實上，孫鵬一家經歷過許多風雨，孫安佐曾公開表達對父母的不滿，去年曾在直播指控孫鵬讓他「喝符水」，又發文透露有許多家庭問題正在面對，「這不很容易」，家庭氣氛一度緊繃。不過，隨著狄鶯多次為兒子發聲、孫鵬也陪伴兒子走過低潮，甚至帶他去運動散心，如今感情已重修舊好。





原文出處：被孫安佐「捧臉熱情獻吻」孫鵬反應曝！狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

更多民視新聞報導

陳都靈才瘋傳遭獻祭離世！新片驚見「牙齒離奇消失」網嚇壞

3人慘死張文刀下！廢死聯盟「PO文喊1句」慘被全網罵爆

張文隨機砍死3人！館長轟「惡魔」：我每天在台灣活得很緊張

