孫家銘觀點》務實看待民代助理費修法 終結薪資回捐的職場怪談

[Newtalk新聞] 最近立法院為了助理費修法吵得不可開交，反對者大喊這是「貪污除罪化」，支持者說是「各國通例」。但在這片政治口水中，我們不妨換個角度，關心一下那個總是默默站在老闆背後、遞麥克風、寫質詢稿的苦命角色：國會與議會助理。

如果不修法，這群人恐怕還得繼續在每個月發薪日時，被迫上演一場名為「做功德」的職場8點檔。現實是殘酷的，為了不讓服務處被斷水斷電、為了支應龐大的選民服務開銷，有些老闆們只好把腦筋動到助理的薪水條上，這就是政壇公開的秘密「公積金制度」。

明明說是給助理的薪水，實際上卻是「左手進、右手出」。助理帳面上領了6萬元，實際只拿5萬元，剩下的1萬元被迫「回捐」出來填補辦公室費用。這聽起來像是做公益，但在法律上，這叫「使公務員登載不實」，甚至可能讓助理變成「詐領公款」的共犯。正如國民黨總召傅崐萁日前說的大白話「修法其實是保護助理，讓他們薪資6萬就是6萬，不用再退幾千塊回來。」這話聽起來雖然充滿了江湖味，但邏輯卻意外地務實。

試想，如果今天修法通過，讓這筆錢變成老闆可以「統籌運用」的實質補貼，情況會有什麼不同？老闆有了合法的錢包，房租、水電、修電腦都可以名正言順地從這筆錢支出，那他就沒有理由也沒有藉口再去動助理薪水的歪腦筋；而助理也不用被當「共犯」，當老闆不需要靠虛報薪資來挪出經費時，助理就不需要在那張虛假的薪資單上簽名，也不用擔心哪天檢調上門，瞬間變成詐欺犯。

外界批評這是給民代開後門，但從勞動權益的角度來看，這其實是把那個「逼良為娼」的後門給堵上。我們總希望國會能迎頭趕上世界潮流，要有優良的立法品質。但如果我們的制度設計，是逼迫這些辛苦的幕僚們，每個月都得在違法的邊緣遊走，那才是真正的落後。

給民代一點行政上的彈性，讓他們不再需要把助理拖下水去補貼辦公室開銷。這不是為了讓政客過得更爽，而是為了讓那些辛苦的助理們，能確確實實地領到「不打折」的薪水，並且在晚上睡覺時，不用擔心自己的簽名會不會變成未來的呈堂證供。當助理不再心懸法網，就能更專心發揮所長，而民代也能因此展現出更好的問政與服務品質。

