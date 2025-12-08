孫家銘觀點》台灣鯛事件僅冰山一角 高市衛生局長黃志中爭議一籮筐
[Newtalk新聞] 一紙對台灣鯛魚排的烏龍檢驗報告，導致產品下架、生產線停擺，初估損失逾1200萬元，更重挫雲林漁民與口湖漁類生產合作社辛苦多年好不容易建立的商譽與市場信任。闖禍的高雄市政府衛生局，從副局長、主秘、科長、股長到研究助理、臨時人員都記過處分，惟獨局長黃志中安然躲過懲處，只被市長陳其邁「嚴厲告誡」一番，等風頭一過，依然「歲月靜好」、「笑罵由他笑罵，好官我自為之」。
這次「電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值」，將台灣鯛檢驗結果放大10倍，從「未檢出」誤判為含有動物用禁藥，引發消費者恐慌、業者訂單急凍。表面上出錯的是電腦設定，事實上是人謀不臧、上下交相賊的官僚體系在作祟；這次事件不是個案檢體問題，而是整體系統性故障。高雄市衛生局螺絲掉滿地，食品安全檢驗事關市民健康，官員把關必須謹慎，層層複核後才能對外發布，這次卻出了嚴重的人為疏失，如果不祭出鐵腕，如何能杜絕類似的事情再發生？
其實，陳其邁對外號稱「暖男市長」，對內卻是「緊緊緊」，對局處首長要求高，甚至半夜打電話」也不是新聞，其中黃志中恐怕是最「耐罵」的一個。新冠疫情期間，2021年6月15日高雄市首波高齡長輩疫苗開放施打，陳其邁一早到高雄巨蛋視察，發現動線紊亂，椅子間距也沒保持社交距離，也擔心媒體拍攝時影響到長輩施打動線，當下抓了新聞局長董建宏、衛生局長黃志中開罵「沒有保持社交距離，就不要辦了！」
新冠疫情期間，高雄市府也仿效中央流行疫情指揮中心，每天下午召開嚴重特殊傳染性肺炎記者會，一開始由陳其邁和黃志中一起出席，卻因屢屢說錯話被具有公衛背景的陳其邁當場訓斥，最後乾脆都交給當時的簡任技正潘炤穎發言，可見陳其邁當時對黃的表現有多不滿，而潘也因此知名度大增，疫情結束後直接升任副局長。
其實衛生局的爭議不少，多多少少都和黃志中有關。議員李眉蓁在議會質詢時踢爆，2021年初陳其邁到衛生局長照大樓視察城中城案件心理紓壓活動時，因預定的糕點在市長離開前還沒有送到，衛生局社區心衛中心蘇姓主任當下發火，承辦同仁「下跪認錯」並降調離開衛生局。事後該主任也被投訴職場霸凌，被立即調離現職並降調他機關非主管職。
李眉蓁還加碼提到，接獲衛生局內部員工「具名」檢舉，控訴聲稱衛生局內充滿黑暗，黃志中遇到不聽話下屬就調走，也將下屬「一人當二人用」，導致衛生所人員忙到焦頭爛額，除非生病不敢請假，衛生局主管職權霸凌「充滿黑暗」。
2023年10月有新聞報導指出高雄有8個衛生所長因不滿職場環境（如防疫壓力大、工作沒尊嚴）及對防疫措施不認同而爆發出走潮，議員邱于軒對此在議會進行質詢，是否是受不了衛生局長施壓紛紛選擇去職，黃志中表示「報導錯誤，嚴重背離事實」，並否認與勞動部霸凌案無關，邱則酸「你不要發脾氣，我只是詢問。」衛生所所長離職事件，表面上是個人因素，但內部傳言與防疫工作壓力及職場環境有關。
另外，鬧得沸沸揚揚的高雄市立大同醫院經營權爭之爭，高醫經營大同醫院15年後合約到期，由長庚體系取得新經營權，高醫工會指控市府議約過程黑箱、不公，且在評選中對高醫不友善。衛生局反駁，強調評選過程公平，長庚承諾對長者、低收入戶免掛號費、提升急重症醫療等，比高醫更具體，但藍營議員仍質疑市府修改標案內容，有圖利特定廠商之嫌。
陳其邁做事緊緊緊的佪性，對局處首長有時「愛之深責之切」，曾有某局局長剛上任時，可能業務尚未進入狀況，遭市長「關切」一次過後，馬上記取教訓，後來一直都做得很順，就只有黃志中被大老闆一罵再罵三罵，仍然沒有長記性，這次衛生局又出了這麼大的紕漏，害民間損失慘重，黃卻只受到陳其邁「嚴重告誡」就雲淡風輕，感覺上有「交待」了，但下屬就沒這那麼好過了，不是記小過就是記大過，同樣連坐處分，有人就是每次都可以安全下樁。
有人或許會替黃志中抱不平，認為臨時人員犯的低級錯誤，罪不及局長，那同理也可說，防疫期間衛生局表現優異，為高雄市做好把關工作，也都是底下人的功勞，和局長有啥關係？局處首長帶領一個部門，下屬做好做壞，領導人都要概括承受，不能有功就爭功，有過就諉過，這才是民主政治下的責任制度。
據傳黃志中早有倦勤之意，也曾提過至少三次辭呈，都被「上面」慰留。話說回來，如果做得不開心，要走隨時就可以走，不一定需要誰的批准，這只是推托之辭，代表自己「辭意不夠堅」或者只是上辭呈做做姿態，反正知道「上面」一定不會讓他走。這世界沒有哪個位子非某人不可，也沒有找不到人來接這回事，否則要代理人幹嘛?該走不走，只會落得「戀棧權位」之譏。
其實，黃志中在地方媒體中一向不得人緣，這已經是公開的秘密，有好感的少之又少。有一年黃志中率隊至三鳳中街稽查年節食品，也發採訪通知給媒體，現場卻只過過場，行禮如儀就結束，有電視台記者建議是否進到兩旁店家互動或檢驗一下產品，一開始遭黃志中拒絕，後來消保官打圓場，黃才勉強配合媒體要求，重點是事後衛生局竟打電話到該電視台關切，說記者在現場和局長有摩擦爭執，電視台主任為此打電話給黃，黃還很不爽的抱怨，最後主任還得向黃大局長道歉。
黃志中會不會做事不知道，但不會做人幾乎是媒體公認的，也難怪媒體不分平面、網路、電視、廣播，全都跳出來聲援該位資深記者，對黃志中刷負評。或許黃志中也知道自己的短板，有衛生局的活動，幾乎都由其他副局長出面。如此不時會替高市府帶來麻煩的不定時炸彈，外界都很好奇，到底有何能耐討主子歡心，同，只怕留來留去留成「愁」，哪天又要暴出什麼大雷，恐怕還會影響到陳其邁未來的大局。
更多Newtalk新聞報導
全國中小學客家藝文競賽總決賽高雄登場 86隊菁英展現客語傳承新活力
青年設計翻轉高雄港都印象 城市識別x四大伴手禮華麗轉身
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 40
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 324
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 19 小時前 ・ 400
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 97
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 354
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 17
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 19