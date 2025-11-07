孫家銘觀點》司法風波之外，高雄市民需要「哪種功能」的領導者？

林岱樺司法爭議未了，造勢活動卻又能吸引三萬名支持者。 圖：林岱樺辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 有關民進黨高雄市長初選的討論，始終圍繞著兩個極端：一端是立委林岱樺身上尚未蓋棺論定的司法爭議；另一端，則是她所展現出來的驚人基層動員能量。司法案件釐清事實是法庭的職責，然而，當公眾視野幾乎要被「風波」的噪音淹沒時，或許我們該將目光拉回現實：在政治紛擾之外，高雄市民究竟該如何評量一位潛在的領導者？

林岱樺在岡山造勢晚會上湧入3萬名支持者，這是一場難以忽視的實體動員力展現。這個畫面，與她在網路輿情上所面臨的強大負面聲浪，形成了一種極具幽默感的對比。在網路世界裡，她是個被集體「黑化」的形象，但在現實世界裡，她卻能召喚出願意離開沙發、付出時間成本的三萬大軍。

這場市長初選，或許可看成是一場「網路虛擬票」與「基層實體票」的對話。3萬人的規模，代表著林岱樺在傳統選舉模式下，具備深厚的地方組織網絡與穩定票源，這是一種難以在短時間內複製的政治資本。至於她在新媒體戰場上的防禦薄弱，以及過去那些不斷被提起、影響中間選民觀感的爭議言論，則是她必須繳交的「形象稅」。市民必須權衡，哪一種力量，對高雄未來的治理更為關鍵？

撇開個人爭議不談，客觀審視林岱樺在「做事」上的表現。7屆立委的經歷，讓她在處理市民需求時，確實累積了對城市微觀肌理的深入理解，尤其是弱勢民眾與傳統產業、中小企業。這種經驗，或許可轉化為擔任市長後，對城市治理的兩項核心能力：對市民需求能立即反應、快速改善的行政效率，以及能將策略精準落地、符合在地需求的實用方案交付能力，可謂實戰型經理人。

但林岱樺陣營也為此提出了更高的自我要求，既然是實戰型的經理人，就不能繼續逃避新媒體戰場。這些實戰績效與服務成果，應該要想辦法在新媒體上展現，將苦幹實幹的服務形象轉換為未來「高效能」的執政團隊。 否則，長期下來，網路輿論的質疑，仍將成為轉換選票的沉重阻力。

林岱樺所面臨的困境與爭議，無疑為民進黨高雄市長初選帶來了複雜的變數與難題。不僅是傳統政治文化與現代政治價值的碰撞，更是「形象」與「績效」的博弈。面對這樣的困境，民進黨黨內機制更需要確保程序公正，讓其基層實力在公正的平台上接受檢驗。至於高雄市民，則必須超越噪音，仔細衡量：您期待的市長，倒底是擁有高政治產能、能即時解決問題的實戰型經理人；或是在輿論場上滴水不漏的「形象代言人」？

其實不管哪個選擇，都沒有對錯，而是在於高雄這座城市現階段最需要「哪一種功能」的領導人。高雄市民必須仔細權衡，在城市積極轉型發展之際，仍有眾多待解決的問題，那一種政治特質的領導者能更有效地將資源轉化為市民有感的進步。

