孫家銘觀點》民進黨議員初選開跑 高市第六選區老中青世代對決

曾任陳其邁立委助理的林哲弘(右)，力拼在老、中世代前輩夾擊下出頭。 圖：林哲弘/提供

[Newtalk新聞] 民進黨議員黨內初選即將展開登記，依黨中央公告，直轄市議員初選領表及登記期間為2月4日至2月10日(例假日除外)，登記後將進行協調，若協調未果，後續將以民調決定提名人選，民調期落在3月2日至4月10日，必要時得展延。多個選區近日競逐氛圍已呈現緊繃，以高雄市第六選區(旗津、鼓山、鹽埕)為例，呈現3選2的局面，近期社群與新聞留言區討論熱度上升，除政見與行程曝光外，「不要分票」、「顧大局」等語彙也成為常見輿論攻防框架。

觀察近兩月聲量來源，高雄市第六選區八連霸議員李喬如的曝光多由在地服務、活動宣傳、民生政策溝通累積，屬於「常駐型」的穩定聲量。正面敘事集中在基層服務被認為到位、個案處理效率佳，以及長期耕耘形成的信任黏著度。不過，負面討論也常以「世代交替/長期連任疲乏」作為框架，尤其在較年輕受眾的討論場域易出現「換人」語彙；另有過往言論被翻出作價值觀檢視、以及福利政策被簡化成「撒幣」的框架式指控等現象。

另一名民進黨現任議員簡煥宗的聲量特徵較偏「事件驅動」，同步放大兩極化，初選站隊、政治表態與動員節點，短期聲量易拉升，留言互動也更高，但情緒更集中、兩極化更明顯，正面敘事多落在問政與議題深度、建設會勘與政績型溝通。相對地，負面框架常見「派系/代理人」標籤（站隊清晰使貼標成本更低、擴散更快）、以及「承擔執政包袱」(交通施工、建設衝突引發民怨時容易被要求負責)。另外，留言區的互嗆與截圖外流，也被視為可能引發中間選民反感的風險點。

第六選區民進黨唯一的新人林哲弘，內容型突圍有效，但面臨「跨區認識度＋可行性」雙考題。他在近兩月聲量成長速度快，主要由系列圖卡、短影音與媒體專訪等「內容型資產」帶動，正面評價聚焦在數位能力、能把議題講清楚、務實與基層治理形象，並吸引部分年輕與中間受眾關注；但負面框架也相對集中，其一是跨區認識度落差(新聞留言區常見「不認識/他是誰」)；其二是可行性驗證(容易被要求「拿出成果/跨區案例」)；其三則是「分票/破壞團結」的同溫層操作，屬高破壞性框架，若擴散可能直接影響初選期的支持者動員情緒。

值得注意的是，林哲弘網路能見度在1月下旬出現明顯放大。1月26日他在鼓山凹仔底公園周邊拜票時，遇到民眾疑似遭搶求助，第一時間協助報警並在現場等警方到場；後續警方深入追查發現案件牽出詐騙集團「黑吃黑」內鬨，涉案3人於案發後18小時內查緝到案，多家電視與網路媒體跟進報導，使其「路口協助報案」畫面與說法在社群獲得大量轉載與討論，也被視為其近期聲量上升的重要外部觸發點。

針對「你是來亂的」「不要分票」等聲音，林哲弘近日在臉書回應，主張黨內初選本質是制度競爭，「不存在分票問題」，呼籲回到制度與政策本身討論，並提出「每一位民意代表都該接受新的民意檢驗」的論述，強調政治不該是「坐穩位置」，而是「把事情做出來」，也不該是「叫新人閉嘴」，而應讓新世代有機會把事情做得更好；並以「顧大局不是顧某個人的位置，而是顧住整個選區的未來」作為回應主軸。

第六選區接下來的關鍵，不只在各自的組織動員，更在於如何處理「分票/顧大局」等高破壞性框架，現任者需降低兩極化與留言區風險，新進挑戰者則要補足跨區辨識度與可行性證明；而對選民而言，初選制度的核心仍是「用民意做選擇、用檢驗決定代表性」。

八連霸的李喬如資格老，但負面討論也常以「世代交替/長期連任疲乏」作為框架。 圖：翻攝李喬如臉書