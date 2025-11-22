孫家銘觀點》高市議員第六選區將成為民進黨「世代與路線」交會戰場
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部11月18日召開執評委員會議，通過2026年市議員選舉第一階段提名席次建議，確定大旗美、第2、第3、第4、第5、第6與第8選區共7個選區的提名數，宣告綠營正式進入議員佈局階段，其中第6選區(旗津、鼓山、鹽埕)應選4席、民進黨維持提名2席，延續上屆「藍綠各2」的大致板塊，第三勢力得票有限。不過，綠營同選區早在半年多前就有新人表態參選，曾任陳其邁立委助理的鹽埕區博愛里現任里長林哲弘，將挑戰資深的老大姐李喬如和新潮流菊系大將簡煥宗，讓原本競爭的態勢從「黨對黨」提前轉為「黨內路線之爭」。
第6選區橫跨旗津半島、壽山山腳到老鹽埕街區，是高雄都會中相當具代表性的複合選區，旗津區以觀光、漁業為主，人口結構偏高齡，交通仰賴渡輪與車輛轉運，長期關注渡輪班次、安全、醫療與長照資源；鼓山區兼具舊社區與新建商圈，包含壽山、內惟、哈瑪星一帶，既有老屋保存與生活品質問題，也有海景住宅、輕軌與港灣觀光議題；鹽埕區曾是高雄最繁華的商業核心，如今從「老城區」轉型為文創與觀光重鎮，駁二藝術特區、舊堀江與老市場並存，地方創生與老商圈再造成為重要議題。
山海景觀、新舊社區、商圈變遷的組成，使第6選區同時面對「長照與高齡」、「觀光與交通」、「老屋與商圈轉型」等多重議題，也讓議員候選人的專業背景與在地耕耘方向，成為選民觀察的重點。民進黨決定在第6選區維持提名2席，等同在4席中爭取「穩住2席基礎」，對外避開過度提名風險，過去選舉結果顯示，藍綠在此區勢均力敵，若任何一方提名過半，都可能因票源分散而導致席次流失，維持2席被解讀為穩健路線；對內因席次有限、壓力內縮，既有兩席空間不變，意味著現任議員若全數尋求連任，新人要突圍，就必須在黨內初選中證明「換人不失分，甚至有加分空間」。
2022年該區由兩名民進黨現任議員李喬如和簡煥宗連任成功，顯示既有問政基礎與地方服務網絡仍具實力，也都具備穩固的在地組織與高知名度。李喬如長年深耕地方，且連任8屆議員，是當今高市議會最資深的議員之一， 但明年就將屆69歲；簡煥宗出身陳菊一手提拔的「六小福」， 為民進黨新系代表，替在地爭取多項措施、福利，深受基層支持。林哲弘這次以初生之犢姿態，大膽爭取議員初選提名，綠營支持者如何在「資深問政經驗」與「世代交替、新政治風格」之間如何取得平衡，將是黨內最關鍵的討論點。政黨是否願意在安全選區中，讓新血與新思維真正有機會進入決策與問政核心， 也考驗民進黨在地方長久經營的遠見。
林哲弘出身陳其邁立委時期的助理，也曾擔任陳其邁市長及蔡英文總統高雄競選總部組織幹部，目前也是民進黨高雄市黨代表及高雄市政府顧問，算是陳其邁的子弟兵。2014年他初試啼聲，從幕後走向幕前，以年輕形象參選里長，最後3票之差驚險擊敗年長20歲的對手，至今已連任3屆里長，曾獲特優里長與資深里長表揚。累積十年里長服務經驗的他，這次決定更上層樓，出馬角逐市議員，年輕有親和力是他的最大優勢，要把熱情與行動力帶進市議會，為旗津、鼓山、鹽埕爭取建設與照顧，也期待參選能帶給選民新選擇，加大地方的進步腳步。
林哲弘長期在鹽埕區服務，專長數位創作，有組織發展與領導相關學習背景，主打「懂組織、會協調」的實務路線，其政策訴求聚焦在旗津強調交通便利性與觀光動線、觀光產業與在地居民生活品質如何平衡；鼓山希望兼顧老屋保存、居住環境與長輩生活照顧；鹽埕關注老商圈轉型、老市場與新興店家共存，以及如何引進人潮、留住在地居民。
基層里長出身的新面孔與現任議員有何差異性？相較於長期在議會問政、擁有完整質詢紀錄與媒體曝光的現任議員，里長出身的新面孔通常強調的是日常里內服務、與鄰里社區的密切互動，以及能否把「里長式服務」放大到整個選區。二者在選戰打法與溝通語言上，自然會拉出不同風格。對選民而言，這樣的差異提供了多元選項，有人看重議會問政與政策監督，有人重視生活周遭的具體改變與服務回應，兩種期待都將體現在黨內初選民調與未來大選投票行為中。
新思維與新血加入對城市與政黨的效應，從政黨整體發展的角度來看，高市第6選區出現基層實戰出身、年紀較輕的新面孔，有幾項值得觀察的可能影響，首先是議題視角的更新，從里內服務到城市想像，新世代參政者多半熟悉社群媒體與年輕族群語言，也較容易把「地方小事」連結到更大的城市議題，像是老屋修繕、長照需求、夜間觀光等，既是里民日常也是城市品牌的一部分。新血若能把這些生活經驗轉化為政策語言，城市議題的討論層次可能被往上推一階。
在政黨體質的調整上，換血可避免與年輕世代脫節，對注重年輕選票的民進黨而言，如何在穩住傳統支持者的同時，又讓20、30多歲的選民感覺「這個黨還願意聽年輕人說話」，是未來數年無可迴避的課題。當中生代、新生代陸續投入議員提名，若能在黨內獲得空間，等於在組織裡打開一個「世代對話的窗口」，有助於避免政黨與社會脈動漸行漸遠。
家庭投票結構的潛在變化也不容忽視，第6選區具有高齡社區與年輕族群並存的特色，若年輕選民對「新面孔」產生認同，不只是自己投票行為的改變，更可能在家庭內部形成對話，是否要從長期支持的既定人選，改為給年輕參選人一個機會？這樣的「家庭內討論」，在未來選舉中將會是投票慣性的一個關鍵變數。當議會中逐漸出現更多不同世代、不同專業背景的議員，市府在面對監督與建議時，也可能被迫調整溝通方式，從單向說明，轉向更多元的協調與協作，對老城區轉型、港灣觀光開發、長照資源配置等議題而言，新思維若能導入，可能打破過去「只在選舉時討論、選後就沉寂」的循環，從而對城市治理風格帶來調整空間。
從2022年到即將到來的2026年，高雄地方選戰的一大變化，是社群媒體與短影音已經成為常態工具。對第6選區的任何參選人而言，未來選戰有幾個共同挑戰，陸戰仍是基本功，旗津、鼓山、鹽埕都有舊部落大量高齡人口與長住居民，里、鄰、廟口、社區活動中心的陸戰拜訪仍是不可或缺。握手、服務紀錄與地方評價，依舊是許多中高齡選民的重要判斷基礎。空戰則是差異化工具，也逐漸蔚為選舉宣傳的新常態，駁二、高雄行音樂中心、愛河灣等景點已是年輕族群與外地遊客打卡熱點，社群平台上的議題操作與影音內容，能快速形塑「誰比較懂年輕人、懂觀光」的印象。
對旗津、鼓山、鹽埕的選民來說，2026年的第6選區，不僅是政黨版圖的角力場，更是一場關於「老城市要如何走向下一個十年」的集體選擇；而新舊世代如何共存、接棒，也將在這場選舉中，留下清楚的答案。參選的新人能否結合陸戰與空戰，既守住在地長期支持者，也向年輕族群清楚說明對這座港灣城市的想像，將是影響初選出線的決定性因素。
在世代與家庭投票結構交錯方面，高雄整體人口已步入高齡化社會，但在市中心與觀光區，又聚集不少年輕族群與小家庭。對任何主打「世代交替」的參選人而言，青年選民是否會實際出來投票，以及是否會在家庭中影響父母輩的選擇，都是左右選情的重要變數，而不僅是口號。
從民進黨市黨部角度來看，這次第6選區通過的提名席次，完成的是一個「棋盤框架」，顯示民進黨在此區仍採穩健策略，但在保住基本盤的前提下，也釋出部分空間讓新人與不同路線角逐，也算是提供未來的接班人練兵的機會。接下來真正的關鍵在於，現任議員如何用問政與服務說服選民「值得再給一次機會」，而新面孔要如何證明自己不只是年輕，而是「年輕又能解決問題」，在公平競爭的原則下，提名席次只是起點，雙方「說服選民」的考驗才剛要開始。
