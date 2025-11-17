孫德榮再曝身體2異狀 「找律師改生前遺囑」 遺產動向曝光

現年64歲的孫德榮近年身體狀況並不佳。（圖／翻攝自孫德榮 臉書）





現年64歲的孫德榮曾一手打造出「喬傑立娛樂」帝國，不過隨著年紀增長，身體也不斷亮紅燈，在膀胱癌、脊椎病變後，如今自曝出現心悸、暈眩等症狀，讓他也聯繫律師，再度修改了生前遺囑。

孫德榮昨日在社群透露有不好的消息，表示自己因為2次心悸和1次暈眩而感到不安，第一次出現暈眩是在5年前，當時為了避免未來問題，在出院後立刻將賣不掉的100坪別墅降價到500萬賣掉。

如今再度發生身體不適的問題，他坦言感覺狀況還行，因此想要下次住院在一次檢查，也讓大家不要太擔心，自己會多照顧好身體，並透露經常住院的人其實都很不喜歡醫院，而如果自己的醫生知道，一定又會立刻安排住院檢查。

廣告 廣告

之前就提過已經準備好後事的孫德榮，也講述自己高達3個億的遺產分配給了至少30個親友，但並沒有姓孫的，因為他要將資產給予真正對他好的人，這次身體再度亮紅燈，他也表示：「這次決定讓生前遺囑落實，下週與侯董和律師修訂正式版。」



【更多東森娛樂報導】

●才逃預告死期 「孫德榮4天摔3次」突曝：再摔可能就到西天

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●館長爆太小「找員工睡老婆」劇情超謎？陳沂提1疑點揭真實性

