孫德榮半夜再摔傷！曝背後原因「不是詛咒」 改造房間1亮點
孫德榮經常在YouTube頻道「孫腫來了」分享生活，他在最近發布的影片中透露自己的房間重新設計，起因是他半夜起床上廁所的時候再度跌倒，導致身上大小傷不斷，為了安全起見，他找來專人設計「安全地毯」，至少跌倒時別受傷。
半夜上廁所又摔倒 孫德榮決定改造房間
孫德榮在影片「為了安全！搬家了？」中提到，他日前半夜起來上廁所，因為對於房間到廁所的動向都很熟悉，從廁所回房間時竟「倒著走」，沒想到走到床尾的地方，坐下時手沒有支撐點，當場摔倒，身上不但出現挫傷，還導致腰酸背痛，讓他決定要改造自己的房間，鋪設地毯防摔，地毯的材質又厚又彈，能夠保有效防撞，無法防止摔倒，至少讓自己別那麼容易受傷。
鋪厚彈性安全地毯 電動床太重一度卡關
儘管一度因為電動床太重，地毯鋪設遇上困難，最後還是順利完成，上面更鋪上絲質地毯，房間看起來更高級，同時也更安全，專人也特別在孫德榮從床上走到廁所的路上鋪上地毯，讓他能夠生活更安心。
因于朦朧事件遭威脅？孫德榮：不是被詛咒
孫德榮最後表示，最近他因為于朦朧事件被威脅，近來更是跌倒5次，他都覺得是自己太大意了，不是被詛咒，才決定要改造房間降低傷害，他也感謝所有關心他的粉絲，影片曝光後，還是有不少網友為他擔心：「孫總千萬別暴露住所細節裝潢，祝福孫總一切安心、順遂健康」、「孫總最好別錄影新房子，注意安全第一」。
