孫德榮報平安闢謠 澄清「未住加護病房」：謠言止於智者

遭網傳住進加護病房，孫德榮今日拍片澄清非事實。（翻攝自孫德榮臉書）

資深經紀人孫德榮近日因替37歲已故中國男星于朦朧發聲，意外捲入死亡威脅及謠言風波，今（7日）他拍片澄清，強調自己並未住進加護病房，坦言有在家不慎跌倒，目前已採取防護措施，強調謠言止於智者。

孫德榮在于朦朧墜樓身亡後，多次為其發聲，並舉辦超渡法會，希望其安息，然而，孫德榮的善意舉動卻意外招來不實威脅，甚至有匿名留言預告「10月25日將喪命」，迫使他原定行程緊急取消。

今日孫德榮透過臉書發文再度拍片報平安，澄清網傳他住進ICU搶救、情況危急等消息皆為不實，他表示目前人在家，身體狀況很好，也坦言之前曾不小心在家跌倒，但已將房間地毯改成有彈性的材質，以減少受傷風險，承諾會更加小心，最後，他再次強調：「孫總沒事沒事喔，不要聽他們亂胡謅亂講，謠言止於智者。」

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

離岸流主唱遭控性侵被除名 經紀人痛斥道歉文「非常爛」

江祖平控龔益霆下藥性侵沉寂3個月現身 PO釜山散心照開心笑了

揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠