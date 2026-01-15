孫德榮悲痛發聲 經紀人抗癌3年胰臟癌病逝

孫德榮（孫總）14日突然發文悼念，「RIP，人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」雖說貼文並未指名道姓，但後經證實，過世的是昔日與他共同打拚的經紀人Simon。

孫德榮（右）與Simon為共識超過20年的戰友（圖／翻攝自FB）

Simon在喬傑立時期，就與孫德榮共識，擔任經紀人，也曾參演過《MVP情人》，3年前兩人再度共識，Simon擔任孫德榮助理，時常能看見孫德榮在社群曬出與Simon工作的照片。未料2023年底，孫德榮突然透過影片透露，Simon於五月起就開始與胰臟癌搏鬥，身心受到極大折磨。

當時孫德榮是既感慨又心疼，「胰臟癌是讓你沒有感覺，也不會讓你疼痛，等到你發覺有異的時候通常是三到四期。」希望Simon能夠早日痊癒，再次和他一同打拚：「我們都在等你。」惋惜最終仍不敵病魔逝世。

