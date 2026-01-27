孫德榮悼經紀人Simon：像第2個孫總

孫德榮（右）、小刀27日前往悼念喬傑立經紀人Simon。（陳俊吉攝）

喬傑立經紀人、娛樂宣傳部經理吳權浩（Simon）因胰臟癌病逝，享年52歲，家屬27日在台北市懷愛館至忠一廳舉辦告別式。孫德榮和小刀（彭康育）一起抵達會場，孫德榮談Simon像是「第2個孫總」，永遠使命必達，痛心他的病情一度有好轉，但又急轉直下，「我本來以為他度過那一關，那時查存活率，我以為他就是那5％。」小刀也表示，「他是拚命三郎，當年跟著5566東征西討，現在任務完成，他是很瀟灑一個人，希望在天上繼續帥氣。」

Toro一身黑衣現身哀悼，他透露去年請Simon幫忙簽書會，「應該是他生前最後一場通告，那時的他狀況滿好，他不會把自己不好的事告知。」Simon的妹妹代表家屬致詞，她喊哥哥小名「寶寶」，也說哥哥人緣很好，大家都跟她說哥哥的好，「在他生命最後半年，慶幸我們相處沒有遺憾，我們常說我愛你，我會繼續帶著他的精神跟媽媽活下去。」

Gino走出會場紅了眼眶，追憶跟Simon相處點滴，透露隔20年再度合作，之後他因胰臟癌休養，「我是少數去探病的人，他真的很辛苦，瘦了2、30公斤，約好之後一起運動，沒想到是離開的消息。」