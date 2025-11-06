孫德榮揭演藝圈黑幕 談于朦朧嘆「失敗在口風不夠緊」

孫德榮談于朦朧墜樓案。(圖／于朦朧 微博、陳俊吉攝)

大陸男星于朦朧9月驚傳墜樓身亡，享年37歲。雖警方第一時間排除刑事案件可能，但外界仍認為疑點重重，網路上甚至流傳各種陰謀論，粉絲發起連署活動要求進一步釐清真相。曾與他有師徒關係的資深經紀人孫德榮日前上節目談及此事，語重心長感嘆：「于朦朧失敗在口風不夠緊。」

孫德榮日前在節目《11點熱吵店》中談到于朦朧案件，指出演藝圈存在許多潛規則與結構問題。他直言：「所以我們奉勸所有的年輕人，你長得美、你長得好，固然是好，人家會對你這麼好，不管是紅二代、星二代、什麼資方幹什麼亂七八糟，我一直講，天下沒有白吃的午餐。」

他坦言，當初以為于朦朧簽的公司很好，因為已經是大陸最大的經紀公司，但這幾年看于朦朧沒戲拍，就發覺他應該是和公司處不好了。孫德榮提到自己公司喬傑立也會幫藝人開工作室，「我們是為了讓他節稅，那是所有的單據、所有的發票他自己控制，但是在內地變成不是。我幫你開工作室可能開兩三個，你可能不知道，那些營業專案是你不清楚的，所以還是有可能是公司在控制，完全公司在控制。」

孫德榮指出，或許于朦朧就是因為「覺得自己沒有那麼多錢，為什麼戶頭有這些東西」，懷疑帳務異常。他接著感嘆：「我都認為他失敗在口風不夠緊，因為你今天想蒐證幹嘛，你看記者對不對？你要蒐證，連你最親的人都不能說，你一說就會有問題。」

談及自己當年結束在大陸的發展回到台灣，孫德榮坦言：「我認為自己在台灣靠智慧跟噱頭，可以把死的做成活的，但在大陸卻使不上力，因為那邊資方有背景最大。」他直言，雖然台灣或美國也有相似問題，但大陸實在太大，「像我們在接戲，我們會問是要拍戲的，還是要洗錢。洗錢的你可以感覺，他不是真的要拍戲，那你去拍也沒有用，因為那部戲也不會叫好、也不會成功，薪水也不會太好。」

他補充：「如果你看他整齣戲都是大牌，再抱一個不認識的人，那個女一就是資方，對，他男朋友投資的，要不然就他爸爸投資。」最後他感慨指出，演藝圈光鮮亮麗的背後暗潮洶湧，希望年輕藝人引以為戒，懂得保護自己、看清產業現實。

