孫德榮淚送喬傑立「頭號大將」 難忍悲慟：以為他能成為那5%奇蹟

孫德榮、彭小刀到場弔唁前喬傑立經紀人吳權浩。（圖／侯世駿攝）

曾任喬傑立經紀人、宣傳部經理，帶過 5566 與 K ONE等當紅團體的吳權浩（Simon）日前因胰臟癌辭世，享年 52 歲。家屬今（27日）在台北市懷愛館舉行追思感恩禮拜，昔日合作夥伴孫德榮、彭小刀、Toro等人皆到場弔唁。孫德榮透露，Simon三年前因身體不適前往三總就醫，起初一度誤以為是黃疸，身為好友兼前主管的孫德榮還曾力勸他戒酒，不料確診為「癌王」胰臟癌。

在長達三年的抗癌過程中，Simon 歷經多次化療，病情一度好轉出院，讓眾人燃起希望。孫德榮不捨地表示：「胰臟癌只有 5% 的存活率，我一直以為他會是那5%，沒想到還是挺不過。」讓他相當不捨。而談起這位昔日的頭號大將，孫德榮給予極高評價，甚至半開玩笑地說：「他就是第二個孫總。」

彭小刀則細數當年5566全盛時期，Simon帶著團員們東征西討，彼此感情深厚，他回憶Simon是「拚命三郎」，工作態度極其認真，如今病痛解脫，彭小刀感性祝福：「今天的任務完成了，希望他在天上能依然帥氣，不再有病痛。」

Toro出席Simon行追思感恩禮拜。（圖／常朝貴攝）

