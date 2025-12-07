孫德榮澄清「沒吐血進ICU」 曝「于朦朧給他證物」真相

孫德榮發文澄清謠言。翻攝孫腫來了臉書

資深經紀人孫德榮今（7日）再次發文，針對網路上關於他病危、住進加護病房（ICU）搶救的謠言進行鄭重澄清。他除了駁斥「進ICU」和「吐血」的說法外，更主動澄清了近期另一個與中國男星于朦朧相關的不實傳聞，強調于朦朧並未交給他任何證物，請外界勿再以訛傳訛。

孫德榮駁斥病況危急與吐血謠言

孫德榮稍早針對沸沸揚揚的謠言，再次發出嚴正聲明。他明確指出，自己目前一切安好，並沒有像外界傳言那樣「吐血進ICU」。他解釋，自己近年來確實常因健康因素而容易跌倒，但身體狀況遠沒有達到需要送醫搶救的程度。孫德榮呼籲大眾停止散播不實消息，強調：「我只是常跌倒，還沒有如此這般的病況，請大家不要傳謠言，拜託拜託！」藉此終結謠言對親友及粉絲造成的擔憂。

孫德榮發文。翻攝Threads @sunzhong_is_here

澄清「于朦朧證物」傳聞 否認接收文件

除了健康狀況的不實傳聞外，孫德榮也一併澄清了另一則流言。此前，他曾因替中國男星于朦朧發聲而捲入風波，網路上隨後傳出「于朦朧交給他證物」的說法。孫德榮藉由今日的聲明，鄭重否認了這項傳聞，他表示：「于朦朧更沒有交給我證物。」此舉釐清了他與于朦朧事件的界線，避免無端被捲入更深的爭議中。

孫德榮親自澄清謠言。翻攝Threads @sunzhong_is_here

孫總近年健康挑戰與轉型計畫

身為喬傑立娛樂創辦人的孫德榮，近年來屢傳健康警訊。他曾於2013年罹患膀胱癌並切除膀胱，近年亦為脊椎問題所苦。雖然健康狀況時有起伏，但他仍積極保持活躍。



