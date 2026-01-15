孫德榮發文R.I.P.嚇死人 演過《MVP情人》孫協志前助理病逝

〔記者馮亦寧／台北報導〕孫德榮今(15)凌晨在社群發文「R.I.P. 人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走」，嚇壞眾人，連忙問：發生什麼事？之後，孫協志也以黑底白字發文「平安 健康 沒什麼比這個更重要了 沒有病痛 一路好走 R.I.P.」，更讓人摸不著頭腦，後來才知道是曾經演出《MVP情人》也曾經帶過5566、K ONE等藝人的製作人「Simon」吳權浩罹患胰臟癌病逝，年僅50多歲。

孫協志以黑底白字發文「平安 健康 沒什麼比這個更重要了 沒有病痛 一路好走 R.I.P.」。(資料照，記者潘少棠攝)

與喬傑立關係匪淺的Simon罹患胰臟癌後，持續做化療，原本以為病情漸漸好轉，未料仍不敵病魔辭世。Simon曾經當過孫德榮經紀人，也曾任喬傑立宣傳經理，因此對孫德榮來說是非常重要的左右手。

Simon病逝消息傳出後，許多演藝圈友人都紛紛表示哀悼，更有人表示最後與他對話時間是2025年12月17日，當時Simon表示自己仍在治療中，對於想要去探望他的親友貼心地說好一些再接受訪客探望，沒想到接著就天人永隔了。

