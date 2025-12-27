孫德榮看不下去！怒轟朱孝天、王ADEN：最好從演藝圈消失

孫德榮痛批朱孝天和王ADEN，最好在演藝圈消失。（圖／FB@孫德榮）

資深王牌經紀人孫德榮，曾一手捧紅5566、羅志祥、陳喬恩等多位在線明星，被譽為台灣偶像教父，在演藝圈有極高地位。今（27日）他重拾大砲性格，點名朱孝天和王ADEN近幾天發生的爭議，痛罵「最好現在就從演藝圈消失」。

孫德榮在臉書PO影片感嘆，演藝圈近期的事情已經發生到，好像他必須出來說點話，不然感覺社會反了。他形容，朱孝天和王ADEN正處於人生最高光的時刻，「但對我來說，是臨死前的迴光返照」。

他先是點名王ADEN，年紀輕輕，生活在社群媒體的時代，不像以前有很多綜藝節目可以上，展現自己的歌聲，「你只能在自媒體，或別人媒體宣傳幫你播播歌，有這麼多學生喜歡你，那是你的榮幸，你EQ太爛了」。

孫德榮認為，如果當下和同學一起跳舞同樂，有助個人演藝推展，也能提升大家喜歡的程度，實在不解王ADEN的作法，「你怎麼會蹲在那邊搖頭，什麼意思啊？ 腦筋在想什麼，所以現在是你最高光時刻，最好現在就從演藝圈消失」。

王ADEN對女同學熱情擺臭臉，形象全毀；朱孝天則是失控暴走，不願合體還開罵相信音樂惹議。（圖／中時資料照）

再來是朱孝天，孫德榮重話批評，「F4裡面，你本來就最不紅啦！要講這麼清楚給你聽嗎？那你一直是問題最多啦，人家都願意合（合體）了，你有什麼意見？...說阿信假唱，假唱是你吧，你本來就不是實力派戰將，何必呢？把自己逼上死路。對自己有什麼好處呢？」

最後，孫德榮提醒後輩，「說這段話是希望給大家知道，觀眾是我們衣食父母，我們娛樂業就是在娛樂大家，你自己都無法娛樂自己，帶那麼多仇恨，你表演怎麼會好看呢？在此奉告 所有演藝人員，表演是你的天職，讓觀眾喜歡是你最大的目的，他們是你衣食父母，不要在汙衊他們，神經病」。

