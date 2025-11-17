孫德榮突身體不適急找律師改生前遺囑！3億遺產動向曝光

孫德榮身體不適急找律師修生前遺囑。（圖／粘耿豪攝）

64歲王牌經紀人孫德榮近年健康狀況亮紅燈，今年7月才進行脊椎手術，但身體仍存在其他症狀，包含跌倒、突發不適等。日前他自曝晚上出現心悸、暈眩，令他感到相當不安，於是決定儘快聯繫律師修改生前遺囑。

孫德榮16日在社群透露，「有不好消息！昨天晚上心悸兩次，一次暈眩，讓我深感不安」，表示5年前也暈眩過一次，那時人生從來沒有暈眩，由於自覺情況不對勁，當年出院後立刻把4年賣不掉的100坪別墅，降價5百萬元售出，「因為我覺得在自己可以處理的時候快點處理掉，免得未來一大堆問題」。

如今他再次出現心悸和暈眩，卻坦言現在狀況還可以，想等下次住院再檢查，希望大家不要太擔憂，「我自己會多加小心，你們不了解常常住院的人會不喜歡住院，如果我的醫生知道，一定馬上安排住院檢查」，更宣布這次決定落實生前遺囑，要儘快與友人、律師修訂正式版。

而說到孫德榮的遺囑，孫德榮曾解釋希望以自己喜歡的模樣離開，壽衣、遺照、墓地都準備好了，打算死後火化土葬，還請于美人幫忙找牌位。至於高達3億元的遺產，目前列入分配的親友至少30人，連委託律師看到細節都驚呆「怎麼這麼多！」可是名單沒有一個姓孫的，「他們只要讓我快樂，我就給」，選擇將資產分享給真正對他好的人。

