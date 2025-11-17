孫德榮自曝2度心悸又暈眩 找律師改生前遺囑認：深感不安

昔被稱為「偶像教父」的資深經紀人孫德榮。（圖／楊澍攝）

昔被稱為「偶像教父」的資深經紀人孫德榮（孫腫）隨著年紀變老，身體狀況也越來越差，最近他在社群自曝2度心悸，還突然暈眩，健康問題也讓他深感不安。孫德榮原先已立好遺囑，對此，他也透露決定找律師做更改，讓生前遺囑落實。

孫德榮昨（16）日在社群平台Instagram發文表示有不好的消息，他15日晚間突然2度心悸，還出現暈眩的狀況，使他深感不安。原來孫德榮在5年前發生過一次暈眩，當時的他在醫院住院，所以一出院就把延宕4年沒賣出的百坪透天別墅降價賣出，避免未來有任何他不能控制的事情發生。

如今孫德榮出現心悸和暈眩，他告訴粉絲們「我再撐一下子，這些天沒有問題，有問題我再去醫院，各位不要擔心，孫腫很好喔。」不過孫德榮也決定著手讓「生前遺囑」正式化，坦言下周會找律師修訂正式版的遺囑，從字句中不難看出他對未來的考量和規劃。

在孫德榮的社群貼文底下，有許多網友湧入留言關心，「孫爸保重身體」、「祝孫爸平安健康，一切安好」、「記得飲食清淡，對孫爸身體有益，健康快樂」。

事實上，孫德榮過去飽受膀胱癌所苦，並坦言自己早寫好生前遺囑，有30個人受惠但沒有一個姓孫，強調「他們只要讓我快樂，我就給」，透露選擇將資產分享給真正對他好的人。

