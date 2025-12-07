孫德榮被傳「吐血進ICU搶救」捲于朦朧陰謀傳聞 本人回應了
大陸男星于朦朧9月墜樓身亡，相關疑點至今仍在網路上瘋傳，引發各式陰謀論。他的啟蒙老師、資深娛樂製作人孫德榮（孫總）多次替他發聲，甚至因為替于朦朧說話而收到死亡威脅，還被迫發出「不自殺聲明」。未料近日網路上又冒出新一波驚悚謠言，不但稱他「進ICU搶救、吐血送醫」，甚至還有人留言指他因握有于朦朧留下的秘密而遭盯上。對此外界不斷升高的揣測，孫德榮7日親自出面回應。
孫德榮在社群發布最新貼文，以「又是謠言！我沒有進ICU」作為大字開頭，直接否認所有不實說法。他強調自己身體狀況良好，沒有住院、沒有急救，更沒有吐血。他表示，這幾天網路把他的狀況傳得像是病危一樣，還牽扯一堆莫名其妙的「秘密」橋段。為了不讓粉絲和親友擔心，他決定親自拍影片報平安：「我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家。」
在影片中，孫德榮身穿白T、坐在家中，精神和氣色都相當不錯。他對著鏡頭開心揮手，說外面天氣很好，他的狀態也很好，強調網路上的傳聞通通都是假的。至於謠言中提到什麼「關鍵證物」、「驚天內幕」，孫德榮再次鄭重否認，強調沒有任何所謂秘密流向他，也從未接觸過傳聞中的「證物」，並呼籲：「謠言止於智者。」
至於外界關心他的健康狀況，孫德榮也坦言，之前確實在短時間內連續跌倒好幾次，那純粹是自己粗心，因此他已重新調整房間，鋪上有彈性的地毯避免再受傷。他最後表示會更加小心，也感謝粉絲一路以來的關心。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
