孫怡、董子健離婚3年首公開互動！發文喊「我的朋友」引遐想

孫怡（右）、董子健離婚3年首互動，稱呼「我的朋友」引遐想。（圖／翻攝自微博）

大陸女星孫怡與大陸男星董子健有過一段婚姻，並育有一個寶貝女兒，但兩人婚姻僅維持5年就在2022年宣布離婚，最終選擇共同陪伴孩子成長。3年來雙方偶有緋聞傳出，卻從未聽聞離婚後的互動，沒想到就在近日，孫怡罕見在社群提及董子健，且一個稱呼立刻掀起網友熱議。

孫怡18日在社群轉發一段影片，內容是董子健身兼導演、編劇、主演的新電影《我的朋友安德烈》，隨後她配文寫下：「介紹一下，這是我的朋友董子健導演的電影，歡迎大家去看呀〜」雖然是幫忙前夫宣傳，也配合片名以「我的朋友」稱呼對方，但兩人時隔3年罕見公開互動，「我的朋友」的暱稱便引人遐想。

孫怡、董子健2017年結婚生女，2022年宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

貼文曝光後，董子健與孫怡的關鍵字立刻衝上微博熱搜，同時董子健也親自回覆孫怡：「謝謝你，我的朋友」，引來大批網友熱烈討論，「我不可置信地讀了三遍這條微博」、「真這麼和諧嗎，還以為他們不好」、「看了第一遍不敢相信以為是名字看錯了，媽呀這麼體面」、「希望她們復婚，好甜啊」。

孫怡過去演出古裝劇《羋月傳》受到關注，董子健則以電影《青春派》入圍金馬獎最佳新人，也主演台灣電影《六弄咖啡館》。而兩人在東京電影節一見鍾情，公開認愛不到一年就宣布結婚，並迎來寶貝女兒，但2022年證實離婚消息，孫怡發文表示「從前祝我們，今後祝你我」，董子健留言說「咱都好好的」，看來兩人關係並未走向惡化。

