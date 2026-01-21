孫悟空槓上帝爺公！ 受天宮供桌香蕉被「猴霸王」洗劫

中部中心／陳嫈其、張家維、羅宇翔 南投報導

來看另類版的孫悟空槓上帝爺公！南投名間松柏嶺受天宮，近日出現一位囂張「猴霸王」，當眾鎖定供桌香蕉，直接出手行搶，動作俐落、路線熟練，讓信眾傻眼，也讓廟方哭笑不得。而廟方也對他發布「獼猴通緝令」，不讓牠在玄天上帝的場子繼續撒野。





猴賽擂! 獼猴槓上帝爺公 受天宮供桌香蕉被洗劫.信眾傻眼（圖／民視新聞）





畫面中，這隻獼猴目光發亮，眼巴巴盯著供品，只差口水沒有滴下來而已。餓到凍未條了，說時遲那時快，猛力一躍，跳上供桌，一口叼走整大串香蕉。公然行搶，手腳俐落，真的"猴賽擂"，信眾傻爆眼。拿了就跑，熟門熟路的爬回了柱子上，一看就知道是老手，還知道要先剝皮再吃，吃完香蕉，香蕉皮直接往下丟，留證據也不怕。齁～悟空，你有請示過玄天上帝可以動手拿嗎？

老手! 獼猴鎖定供桌香蕉出手行搶 還知道要「先剝皮再吃」（圖／民視新聞）





獼猴出沒地點是在南投名間松柏嶺受天宮，牠可是會挑的喔，供品首選是香蕉，沒了香蕉才考慮其他的。牠，不只現行犯，還是個通緝犯，廟方人員特別設置"小心獼猴出沒"的告示牌提醒香客，看來效果不大。古有齊天大聖大鬧天宮，有你的，現代版孫悟空大鬧受天宮，還改寫歷史，直接槓上帝爺公，這齣"猴戲"，恐怕會常常上演。





