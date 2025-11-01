孫情不捨劉家昌「在我腦中活的」

孫情迎來出道60周年，即將舉辦演唱會，期待跟歌迷朋友見面。（劉宗龍攝）

81歲「痛苦歌王」孫情出道60周年，將於11月8、9日在台中市中興大學惠蓀堂舉辦3場「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」。孫情是韓國華僑，當年因演唱韓國電影《淚的小花》主題曲而在台灣樂壇出道，透露他跟同樣是韓國華僑的已故「華語流行音樂教父」劉家昌從小一同長大，不過劉家昌去年癌逝，讓孫情十分不捨。

孫情坦言從來不參加朋友的告別式，只想保留最美好回憶在心中，「一個都不送，他一直活的，在我的腦子裡。」他跟劉家昌過往私下常幽默鬥嘴，還會一起去唱卡拉OK，最後碰面是2021年在台北某個畫展上，他形容當時劉家昌身體狀況很好，但劉家昌前年開始健康亮紅燈，「後來就很不好了，他的脾氣太好強」。孫情早已看淡生死，加上身邊老友一一離開，感嘆：「該走的人，怎麼樣也都留不住。」

孫情憶起跟劉家昌相識70多年，孫情小時候讀的幼稚園校長就是劉家昌的母親，兩家關係密切，孫情與劉家昌曾一起在韓國就讀同個學校，後來雙方都在台灣讀書，累積深厚友誼，他大讚劉家昌是音樂鬼才，劉家昌曾替他寫過多首歌曲，他無奈說：「都不紅。」更曾當面吐槽劉家昌，「你給我的歌都寫得不好」，沒想到劉家昌妙回：「你唱的難聽啊，太痛苦了！」讓他好氣又好笑。

孫情近來積極備戰演唱會，天天在家踢腿300下，會去健身房舉重、拉筋，要多運動才有體力演出，還幽默喊萬一唱到掛掉就算了，「生老病死本來就是天經地義的事，誰也躲不掉」，更坦言他人生已無遺憾，也不會交代身後事，「該怎麼樣就怎麼樣，順其自然。」