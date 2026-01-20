孫成儒就任連江縣警察局長 王忠銘期許為民服務

（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）連江縣警察局長孫成儒今天到任，縣長王忠銘期許，連江縣民特質與勤務內容均與台灣本島有所差異，上任後應帶領警局同仁為民服務，做好防詐與交通等勤務。

連江縣警察局今天上午舉行卸新任局長交接布達典禮，由縣長王忠銘主持，內政部警政署警政委員黃永志監交，並邀請國民黨籍連江縣議會議長張永江，地方仕紳與代表出席，氣氛簡單隆重。

王忠銘致詞時，先感謝前任局長陳保安任內對打擊連江縣內詐騙、改善交通秩序與維護治安等貢獻，更透露陳保安的兒子陳大業剛調任至法務部調查局馬祖調查站，父親雖高升到台南，但兒子仍在馬祖為民服務。

王忠銘還說，連江縣治安大致良好，縣民特質與警方勤務內容與台灣本島有所不同，如民眾已習慣軍方打靶的槍砲聲，所以遇到警察開槍時，不至於太驚訝。他更期許孫成儒秉持專業，帶領團隊為民服務，做好維護交通順暢，防堵詐騙、平穩治安等。

連江縣警察局新聞稿指出，孫成儒原任警政署後勤組組長，負責全國後勤支援體系，具備豐富的實務經驗與行政歷練，並重視基層員警福利與應勤裝備。未來他將帶領縣警局同仁，在既有的優良基礎上，持續精進治安防護品質。（編輯：陳清芳）1150120