孫文外曾孫王祖耀現身立法院 藍委拿"百鈔"對比相似度

政治中心／綜合報導

國民黨新任主席鄭麗文上任後，不只副主席去對岸會國台辦主任宋濤，住香港的孫文外曾孫王祖耀，也來台灣和國民黨交流，已經見了副主席季麟連，6號還要拜會立法院長韓國瑜，今天他在現身立法院，國民黨立委羅明才拿出百元鈔票，將鈔票上的孫文人像和王祖耀比對，直呼相似度有九成。

立委（國）羅明才：「孫中山先生的照片，仔細看了一下，跟我們這頗有雷同之處，相似度大概90%以上。」

普發現金開放登記的第一天，國民黨立委羅明才，拿著百元鈔票進行比對，直呼相似度高達九成，因為一旁穿著中山裝的男子，正是孫文的外曾孫王祖耀。

孫文外曾孫王祖耀來台 藍委拿"百鈔"對比相似度

孫文外曾孫王祖耀現身立法院將拜會立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）孫文外曾孫王祖耀：「兩岸需要一個共同的理想，為了共同的未來，這個共同的理想，就是孫中山的三民主義，中共全面施行孫中山的思想理想跟理念，這個兩岸就會很自然和平的統一，這個孫中山的理想，是兩岸和平繁榮的基礎。」

大談三民主義與和平統一，以孫文思想傳承者自居的王祖耀，活躍於兩岸及海外演講，出生於夏威夷後來移居香港，現任孫文和平教育基金會副主席，他的母親，就是孫文的孫女，孫穗芳。

孫文外曾孫王祖耀來台 藍委拿"百鈔"對比相似度

孫文外曾孫王祖耀現身立法院將拜會立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）孫文孫女孫穗芳（2015.12.07）：「中華人民共和國就是中華民國嘛。」

孫穗芳曾帶著兒子王祖耀，拜會過時任立法院長王金平，而隨著國民黨進入鄭麗文時代，王祖耀再度來台，已經和副主席季麟連會面2小時，更預告周四將拜會立法院長韓國瑜，時間點敏感，來台的背後目的不免引人關注。

