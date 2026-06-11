孫易磊旅日首勝到手！6局無失分飆8K 創火腿隊史最年輕紀錄

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「台灣至寶」孫易磊。圖／資料照

「台灣至寶」孫易磊今（11）日在北海道日本火腿鬥士主場ES CON FIELD，對決橫濱DeNA海灣之星，迎來本季一軍首次先發登板。這位21歲台灣右投展現驚人壓制力，主投6局無失分、僅被敲2支安打，飆出8次三振，最快球速156公里，最終在隊友火力支援下收下旅日生涯首勝，並以21歲又4個月成為火腿隊史最年輕拿下勝投的外籍投手。

孫易磊開賽就火力全開，首局面對首名打者蝦名達夫便飆出155公里速球，最終用火球送出三振，接著讓牧秀悟與佐野惠太出局，完成三上三下。前4局更是完全封鎖橫濱打線，讓對手12上12下無功而返，其中還兩度以招牌變速球三振牧秀悟，展現優異球威與控球能力。

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5局上，孫易磊首度遭遇亂流，被敲出安打加上保送形成無人出局一、二壘有人局面。不過他隨即穩住陣腳，先三振小田康一郎，再讓松尾汐恩擊出飛球出局，成功化解失分危機。

6局上，孫易磊續投依舊穩定，先以154公里速球三振石上泰輝，隨後又在與牧秀悟纏鬥10球後，以變速球讓對方揮空吞K，完成此役第8次三振。最終投滿6局，用95球面對21名打者，僅被敲2安、投出1次保送，沒有失分退場。

火腿打線則在6局下，終於突破橫濱先發左投東克樹。水谷瞬、水野達稀與Franmil Reyes連續上壘形成滿壘，野村佑希高飛犧牲打先馳得點，隨後Rodolfo Castro補上適時安打，幫助球隊取得2比0領先，也讓孫易磊取得勝投候選資格。

8局下，火腿再靠著Reyes的1分打點二壘安打添得保險分，將領先擴大至3比0。孫易磊退場後，島本浩也、田中正義與柳川大晟聯手守住勝果。終場火腿以3比0完封橫濱，睽違4年拿下7連勝，孫易磊也順利收下旅日生涯首勝。



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