孫易磊獲WBC徵詢 交流賽想對決萬波中正
（大會提供，中央社）
本報綜合報導
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊20日證實，有接到世界棒球經典賽（WBC）徵詢，若有機會披上國家隊戰袍在明年2月交流賽出賽，想對決隊友雷耶斯、萬波中正。
2026台日棒球國際交流賽邀請日職火腿隊、福岡軟銀鷹隊來台，將各與經典賽中華隊打一場交流賽，孫易磊有機會披上中華隊戰袍對戰火腿隊友。
先前火腿隊友野村佑希來台參加記者會上有提到，知道孫易磊很認真學日文，平時也會跟孫易磊用日文聊天，稱讚孫易磊和同樣來自台灣的古林睿煬在日本都算頂尖等級好手。
對此，孫易磊表示，事前不知道野村佑希有來台灣，一開始兩人也沒有太多交流；後來野村佑希發現他會講日文，才開始有比較多互動。
孫易磊證實，有接到經典賽意願徵詢，之後要看球隊安排，但還是會照計畫，預計明年1月底左右先回日本參加春訓。
孫易磊提到，若有機會披上中華隊戰袍與火腿隊對決，最想對上雷耶斯和萬波中正，目前都還沒有在隊內賽有機會對決，兩人都屬於揮棒豪邁、奔放的類型，很想要對決看看。
其他人也在看
台灣棒球要走上巔峰舞台 美國大聯盟專家指出關鍵
我國拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，台灣棒球受國際矚目。美國職棒邁阿密馬林魚隊大聯盟隨隊表現與數據整合策略負責人Dr. Bryson Nakamura今（20）日表示，台灣棒球要走上巔峰舞台，關鍵不在於設備多寡，而在於如何整合硬體、軟體與教育，必須回到「what、how」，找出適合台灣選手的方法自由時報 ・ 5 小時前 ・ 5
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 2 天前 ・ 28
中職／江少慶「很意外」這樣離開富邦悍將 感謝2支球團持續準備自己
統一獅主戰捕手林岱安透過FA制度轉戰富邦悍將，根據中職補償制度，統一獅19日選擇保護名單外的江少慶以及324萬部分轉隊費，江少慶作為前旅美球員，且月薪破百萬的頂尖選手，如今突然被以補償包裹送到統一獅，稍早他透過經紀公司坦言「很意外會是這樣離開」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
中職》江少慶被獅隊挑走 富邦悍將領隊回應了！
富邦悍將以7年合約網羅行使自由球員（FA）權利的獅隊捕手林岱安，交出的25人保護名單沒納入2021年選秀狀元江少慶，今天確定遭統一獅挑走。對此，悍將領隊陳昭如表示，「對於江少慶被統一獅球團以補償選手方式挑中，悍將球團表示不捨但仍給予最大祝福，感謝江少慶自美返台參加選秀，加入悍將4個半球季以來的付出，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中職》重磅！統一獅宣布補償江少慶 寫3大史上首見紀錄
針對損失自由球員林岱安的補償方案，統一獅宣布挑選部分轉隊費324萬和2021年選秀狀元江少慶，寫下中職史上第1次補償選手的明年月薪比FA選手還要昂貴的紀錄。統一獅總經理蘇泰安表示:「關於這次 FA 補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中少慶 加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色，雖然這幾年他自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 21
海盜交易來光芒明星二壘手後DFA鄭宗哲！球迷惋惜、美媒點出原因
體育中心／綜合報導海盜、太空人、光芒今天（12/20）進行三方交易，海盜獲得31歲明星二壘手勞爾（Brandon Lowe）後，為了清出40人名單空間，選擇將台灣好手鄭宗哲DFA（指定讓渡）。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 6
MLB》鄭宗哲被海盜DFA 騰出40人名單空間給交易來的選手
匹茲堡海盜在台灣時間12月20日做出一筆三方交易引進明星二壘手Brandon Lowe等3位好手，根據大聯盟官網發布的球員異動，台灣旅美好手鄭宗哲遭到指定轉讓（DFA，Designated for assignment）。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前 ・ 1
中職》如果變自由契約選手 日本球星辰己涼介想來台灣二刀流
現役日職球星來中職打球的可能性浮上，去年在世界12強爆紅的樂天金鷲球星辰己涼介，行使國內自由球員權利（FA）後尚未尋獲新東家。據本報掌握，如果辰己最終變成自由契約選手，明年來台灣打中職的意願強烈，若成真，將是罕見有日職個人獎項得主隔年直接打中職的案例。自由時報 ・ 1 天前 ・ 30
江少慶定位「先發」有計畫 餅總談蘇智傑續留：補強林安可空缺
記者陳立勳／台北報導富邦悍將今年季後自由球員市場網羅統一7-ELEVEn獅33歲捕手林岱安，統一7-ELEVEn獅FA補...夠棒網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
經典賽》孫易磊期待征戰WBC 火腿球團態度是關鍵
效力日本火腿的20歲台灣右投孫易磊，今天受邀為新北富邦U18青棒賽冠軍戰開球，穀保家商畢業的他，開完球後走到場邊和穀保化身的新北藍選手開心合影，隨後坐上轉播台擔任球評，好不忙碌。本季孫易磊在日職一軍出賽9場其中2場先發，戰績0勝2敗4次中繼成功，防禦率5.11、每局被上壘率1.46，2023年亞錦賽自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
統一獅》運科協助讓江少慶重生 運科投手教練曾浩哲：歡迎少慶，非常期待與你合作。
統一獅選擇網羅113萬月薪、今年因傷沒有在一軍出賽的江少慶，期待他明年有10場先發，要仰賴球隊的運科部門協助讓江少慶重生。統一獅運科投手教練曾浩哲在社群平台發文：「歡迎少慶，非常期待與你合作。」TSNA ・ 1 天前 ・ 1
WBC》美國隊投手群如虎添翼 賽揚獎2連霸Tarik Skubal宣布參賽
明年3月世界棒球經典賽(WBC)分在B組的美國隊陣容可說越來越強，2屆賽揚獎得主、底特律老虎王牌Tarik Skubal宣布參賽，也讓美國隊投手戰力再提升。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練
台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，18日又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，主要指導打擊。 林仲秋曾在1991、1992、2000、2001年拿...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 2
棒球》兩度先發對台灣都贏球 前樂天洋投雷法加盟墨西哥冬聯
曾於前年效力中職樂天桃猿隊的古巴籍洋投雷法（Elián Leyva），近兩年都在中美洲效力。墨西哥太平洋聯盟的奧布雷岡亞基人隊（Yaquis de Obregón）宣布，今年賽季簽下雷法，成為該隊新成員。奧布雷岡亞基人隊官網指出，在球季尾聲補進雷法，希望為球隊投手群帶來實力、領導力與穩定性。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
中職》陳冠偉回憶12強冠軍路 「和牛棚投手緊張到乾嘔」
紀錄片《冠軍之路》近日舉辦「味全龍特映會」，邀請球隊成員、合作夥伴及台北市多所大專院校師生齊聚一堂，共同回顧2024年世界棒球12強賽奪冠的感動瞬間。本次特映會現場，味全龍12強國手陳冠偉也親臨觀影，當他在大銀幕上再次看見自己於賽場上奮戰的身影時，露出靦腆神情，現場氣氛溫馨而感動，不少觀眾紅自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》江少慶、曾仁和同年返台又同年轉隊 「旅美3帥」2026勝負的一年
統一獅確定林岱安自由球員補償選擇江少慶，以及324萬補償金，季後被味全龍放在60人契約保留名單外的王維中，有機會改披富邦悍將戰袍，加上確定加盟龍隊的曾仁和，旅外3投明年都有新東家，隨著年紀逐漸增長，他們已沒有太多本錢再耗費生涯，明年對3人來說將是「勝負的1年」。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
WBC/為明年代表古巴做準備？ 前樂天洋投去墨西哥打冬盟
前樂天桃猿洋投雷法（Elián Leyva）明年有機會替古巴國家隊出征世界棒球經典賽，目前正待業中的他，今天傳出前進墨西哥冬盟打球，加盟奧布雷岡亞基人隊（Yaquis de Obregón）。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
中職》江少慶到統一會產生化學效應 潘忠韋：有2個關鍵
針對損失自由球員林岱安的補償方案，統一獅宣布挑選部分轉隊費324萬和2021年選秀狀元江少慶，中職球評「喇叭」潘忠韋從選手角度分析，獅隊擁有善於調整投手的總教練林岳平和二軍投手教練曾浩哲，江少慶到獅隊應該可以發揮不錯的化學效應。潘忠韋曾看過江少慶的復健過程和投球進度，認為他的調整很理想，季末其實是有自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 301