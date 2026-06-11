孫易磊變速球玩弄橫濱！6局無失分飆8K 火腿打線相挺取勝投資格

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「台灣至寶」孫易磊。圖／攝影組

「台灣至寶」孫易磊今（11）日在北海道日本火腿鬥士主場ES CON FIELD迎戰橫濱DeNA海灣之星，迎來本季一軍首次先發登板，持續挑戰旅日生涯首勝。

孫易磊開賽就展現壓制力，首局面對首名打者蝦名達夫，第二球便飆出155公里火球，最終用155公里速球送出三振。接著讓牧秀悟擊出飛球出局，再讓佐野惠太擊出滾地球，首局16球完成三上三下。

2局上，孫易磊持續封鎖橫濱打線，先讓筒香嘉智擊出飛球出局，隨後以變速球三振度會隆輝，再三振勝又溫史，連續兩局三上三下。

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3局上，孫易磊先以3球三振小田康一郎，接著讓松尾汐恩擊出飛球，石上泰輝首球出局，再度完成三上三下，前3局9上9下完全比賽。

4局上，孫易磊面對第二輪打線依舊穩定，讓蝦名達夫擊出飛球出局後，再以變速球三振牧秀悟，佐野惠太則擊出右外野飛球出局，連續4局未讓對手上壘。

5局上，孫易磊首度遇到危機，被筒香嘉智敲出安打，又投出保送形成無人出局一、二壘有人。不過他先三振小田康一郎，再讓松尾汐恩擊出二壘飛球，成功化解失分危機。

6局上，孫易磊先以154公里速球三振石上泰輝，雖被蝦名達夫敲出安打，但面對牧秀悟纏鬥10球後，再度以變速球讓對方揮空吞K。最後讓佐野惠太擊出右外野飛球出局，順利完成6局投球任務。

孫易磊此役主投6局，用95球面對21名打者，飆出8次三振，僅被敲2支安打、投出1次保送，沒有失分，最快球速156公里。退場時雙方仍以0比0僵持。

6局下，火腿打線終於突破橫濱先發投手東克樹。水谷瞬安打上壘後，水野達稀突襲短打形成內野安打，Franmil Reyes再敲安形成滿壘。野村佑希擊出高飛犧牲打先馳得點，兩出局後Rodolfo Castro補上右外野適時安打，帶有1分打點，幫助火腿取得2比0領先，也讓孫易磊取得勝投候選資格。



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