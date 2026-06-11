孫易磊、陳冠宇母校！30年青棒強權「穀保家商」謝幕 棒球隊移轉三重高中

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穀保家商棒球隊未來會移轉至新北市立三重高中。（翻攝穀保家商棒球隊臉書）

新北青棒強校「穀保家商」棒球隊培育出許多職棒球星，如今因學校轉型將轉移陣地，高中球員們屆時將移轉至三重高中；至於大家熟悉的「穀保藍」球衣還會保留。

面對少子化等衝擊，穀保家商校長嚴英哲日前表示學校規劃2027年起停招職科與體育班，轉型精緻高國中小學，外界也關注這樣是否代表穀保家商棒球將解散；嚴英哲當時表示尚在商討球隊動向，穀保棒球隊創辦人蔡明堂則強調，球隊不會解散。

根據《ETtoday》報導，穀保家商116學年度停招後，現有球員將轉學至鄰近的三重高中，未來招生也由三重高中負責，蔡明堂透露將朝單獨成立棒球班進行，以便課程安排。

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穀保家商棒球隊成立以來走過30餘年，培育出知名球員包含已故球星張誌家、鐵捕高志綱、陳冠宇、林昱珉、孫易磊、林家正、潘傑楷等人，2024年世界棒球12強賽，台灣隊拿下冠軍，陣中的「穀保幫」表現優異，也是關鍵之一。

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