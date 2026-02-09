孫東寶請客 家扶兒喜嘗牛排滋味

孫東寶台式牛排基隆愛一店店主周幸松與友人邀請基隆家扶中心共四十位扶助家庭親子用餐，以現烤牛排傳遞暖心滋味。（基隆家扶提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

寒冬送暖，素有「台式牛排教父」美譽的孫東寶台式牛排基隆愛一店，舉辦「家扶傳愛 美味饗宴」公益活動。店主周幸松經理的發起，邀請基隆家扶中心共四十位扶助家庭親子用餐，以招牌的現烤牛排等餐點與熱騰騰的濃湯，為孩子們補充營養，傳遞來自企業的關懷與溫暖。

周幸松與友人有巢氏房屋基隆中山德安店林孟澤店長、永慶不動產基隆廟口愛三店賴士傑店長及其同事們，熱情招呼每一位進店的家長與小朋友。為了讓家扶孩子感受到滿滿的溫暖，店內除了提供了份量十足的排餐外，更準備了文具組小禮物給與會的孩子，在滋滋作響的鐵盤搭配香氣四溢的黑胡椒與蘑菇醬，讓許多小朋友露出期待與開心的眼神。

周幸松表示：「企業的成長來自社會支持，因此更應主動回饋社會，希望透過這樣的小小心意，能成為在地社區的溫暖支柱。看到家扶的孩子們在求學路上努力不懈，家長們也辛苦打拚，藉由餐會活動，為他們加油打氣，讓孩子在寒假期間留下一段美好的味蕾記憶。」他也提到，未來將持續關注在地公益議題，祈願往後每年繼續辦理，讓愛與善的力量在基隆持續累積。