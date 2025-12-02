孫正義哭著賣輝達股票！但OpenAI更需投資

▲日本軟銀集團執行長孫正義形容自己幾乎是哭著賣出輝達股票。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義日前賣掉手上的輝達股票，引發議論；近日在東京舉行的「FII Priority Asia」論壇，孫正義首度談及此事，形容自己幾乎是哭著賣輝達持股。

根據彭博報導，孫正義在論壇上做出上述發言，他坦言，其實自己並不想出清輝達，只是為了加大人工智慧投資領域，尤其是OpenAI新一輪投資，他只能忍痛賣出， 如果有更多錢，他會繼續持有。

對於近期人工智慧相關股票出現劇烈波動，AI投資是否出現泡沫的聲浪湧現，孫正義駁斥了這種擔憂，「覺得AI是泡沫的人，不夠聰明。」

孫正義認為，若人工智慧未來能貢獻全球各國GDP的10%，現在投入數兆美元也相對划算，反問「泡沫在哪裡？」

被問到日本的五年後的前景，孫正義直言，日本太過保守，呼籲日本應趕快醒來，在AI產業採取更具侵略性的策略，堅信未來的AI將比現在聰明數十倍、千百倍。

軟銀積極強化AI佈局，與鴻海合作打造「Stargate」超大型資料中心，也收購了美國晶片設計公司Ampere Computing。

