孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」強調輝達股票含淚賣的
軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚」出清輝達股份。
軟銀11月意外揭露已出清輝達股票，股價應聲重挫。孫正義在日本東京 FII Priority Asia 論壇上說：「我1股也不想賣，只不過需要較多資金來投資 OpenAI 和其他計畫⋯⋯我是含淚拋售輝達股票。」
孫正義也駁斥 AI 投資已泡沫化的說法，認為討論 AI 投資泡沫的人「不夠聰明」。孫正義表示，如果 AI 長期能創造全球10%的國內生產毛額（GDP），即使累計砸下數兆美元也能完全回本而且還有剩，「泡沫在哪裡」？
軟銀已透過一連串計畫加碼押注 AI，這些計畫包括攜手鴻海打造星際之門（Stargate）資料中心和收購美國晶片設計商 Ampere 運算公司。另外，軟銀也計劃今年底前加碼投資 OpenAI。
