孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」 強調輝達股票含淚賣的

軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚」出清輝達股份。

軟銀11月意外揭露已出清輝達股票，股價應聲重挫。孫正義在日本東京FII Priority Asia論壇上說：「我1股也不想賣，只不過需要較多資金來投資OpenAI和其他計畫…我是含淚拋售輝達股票。」

孫正義也駁斥AI投資已泡沫化的說法，認為討論AI投資泡沫的人「不夠聰明」。孫正義表示，如果AI長期能創造全球10%的國內生產毛額（GDP），即使累計砸下數兆美元也能完全回本而且還有剩，「泡沫在哪裡」？

廣告 廣告

軟銀已透過一連串計畫加碼押注AI，這些計畫包括攜手鴻海打造星際之門（Stargate）資料中心和收購美國晶片設計商Ampere運算公司。另外，軟銀也計劃今年底前加碼投資OpenAI。

【看原文連結】

更多udn報導

郭台銘長女旗下公司出清鴻海5180張 套現逾11億元

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網清空剩1句話

詹惟中連累女兒被抵制 同業命理師嘆：他走下坡運

醫生提醒大腸癌年輕化 大便1形狀留意非腸躁症引起