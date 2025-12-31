孫正義重押AI 傳軟銀完成對OpenAI 400億美元投資

（中央社紐約30日綜合外電報導）一名知情人士今天表示，軟銀集團（SoftBank Group）已完成對OpenAI 400億美元投資，這不僅是史上最大的私人融資案之一，也進一步加深軟銀創辦人孫正義對人工智慧（AI）的押注。

路透報導，軟銀正在打造全球規模最大的私人科技投資計畫之一，特別著重於AI及資料中心等相關基建設施。

AI今年已成為全球科技市場的核心主軸，推動全球大型企業大幅增加投資，也重塑投資人對科技產業的期待。

廣告 廣告

這家日本企業集團與ChatGPT開發商OpenAI，均未立即回應路透的置評請求。

今年3月時，軟銀同意向OpenAI旗下的一家營利事業投資高達400億美元，包括直接注資，以及來自其他投資者的聯合投資。

這項交易使OpenAI估值達3000億美元左右，但根據財務數據研究公司Pitchbook資料，10月完成的一筆後續股票交易，已將OpenAI估值推升至約5000億美元。

美國財經媒體CNBC稍早率先報導了這項消息。

OpenAI、甲骨文（Oracle）及其他利害關係人已規劃一項名為「星際之門」（Stargate）計畫，這是一項龐大、為期多年的資料中心建設計畫，目標是支援下一代AI模型，並獲得軟銀等主要投資者支持。（編譯：徐睿承）1141231