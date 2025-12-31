孫正義銀彈到位！軟銀掏410億美元換OpenAI約11%股權，押注Stargate算力版圖

重點一：軟銀（SoftBank）已全額履行對 OpenAI 的400億美元投資承諾，最終注資金額達410億美元，取得約11%股權。

重點二：此次投資使 OpenAI 的投前估值達到2600億美元，資金將用於支持其AI基礎設施，包括與甲骨文（Oracle）的Stargate計畫。

重點三：軟銀為籌措資金，已出售其在輝達（Nvidia）價值58億美元的股權，顯示其對AI領域的戰略重心轉移。

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）已全額履行對OpenAI的 400 億美元投資承諾。根據《CNBC》引述知情人士報導，軟銀已於上週匯出最後一筆 220 億至 225 億美元的資金，加上先前已投入的 75 億美元和透過聯合投資者募集的 110 億美元，軟銀對 OpenAI 的總承諾投資額達到 410 億美元。

這筆巨額投資使 OpenAI 的投前估值（pre-money valuation）達到驚人的 2600 億美元，鞏固了其在全球AI領域的領先地位。軟銀此次大規模注資，不僅彰顯了其對AI未來的堅定信心，也標誌著其在科技領域的戰略重心發生了重大轉移。

軟銀現持有OpenAI約11%股份

軟銀對OpenAI的總投資額為 410 億美元（約為新台幣1.28兆元），使其在OpenAI的股權比例達到約11% 。

這筆資金的用途之一，是支持OpenAI與甲骨文（Oracle）和軟銀共同推動的AI基礎設施合資企業 Stargate 計畫。該計畫旨在建立大規模的 AI 運算能力，以滿足 AI 解決方案和不斷增長的運算需求。

OpenAI 在未來幾年內已承諾投入超過 1.4 兆美元於基礎設施建設，包括與晶片製造商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）的合作協議 。

忍痛賣輝達！軟銀佈局轉向AI應用開發商

為了籌措這筆龐大的資金，軟銀採取了關鍵的戰略行動。上個月，軟銀出售了其在 Nvidia 價值 58 億美元的全部股權。知情人士透露，這筆出售所得，連同其他現金來源，被用於支持其對 OpenAI 的投資 。

軟銀過去一直是 Nvidia 的早期投資者，此次出售股權，反映了其投資組合的重心正從晶片硬體製造商轉向 AI 應用和模型開發商。此外，軟銀近期也積極佈局 AI 相關基礎設施，包括同意以 40 億美元收購資料中心投資公司 DigitalBridge，以強化其 AI 推動策略 。

OpenAI 正在為首次公開募股（IPO）做準備，並持續獲得巨額資金。除了軟銀之外，科技巨頭微軟（Microsoft）多年來已投入數十億美元，而亞馬遜（Amazon）也正在探討一筆超過 100 億美元的潛在投資。此外，迪士尼（Disney）也成為其最新支持者，透過 10 億美元的股權投資協議，允許 OpenAI 的影片生成工具 Sora 使用其授權角色（如米奇老鼠）來生成內容 。

延伸閱讀：軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？

資料來源：CNBC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

