孫正義：含淚出清輝達持股 為了讓軟銀投資OpenAI和其他項目

《彭博》（Bloomberg）與《商業內幕》（Business Insider）報導，日本電信與投資集團軟銀（Softbank）的創辦人孫正義坦言，假設公司有無限資金來支持人工智慧（AI）的後續投資，包括對OpenAI的大手筆投資，他肯定不會出售輝達（nVidia）股票。

軟銀今年11月初發布第3季財報時突然披露，10月期間已經出脫全球市值最高公司輝達的全部持股（約3210萬股），套現逾58億美元的消息。

當時這個公告震驚華爾街和科技界，並曾促使輝達股價下跌，投資人以為這是大戶看跌AI概念股後市的訊號。

不到1個月後，對此，孫正義首次作出回應，他坦言拋售這家頂級AI晶片製造商的股票，是一個痛苦的決定，並且抨擊有關人工智慧投資泡沫化的說法。

周一，他在東京的論壇上解釋說，日本公司軟銀集團出脫輝達持股，只是需要籌集資金，來支持包括資料中心在內的建設計畫。

孫正義說自己含淚賣掉輝達持股

「我不想賣掉一張輝達股票，但我需要更多資金來投資OpenAI和其他項目，我當時是含淚賣掉輝達持股。」孫正義在「FII亞洲優先論壇」指出。

孫正義還說，他希望軟銀能夠繼續持有這些輝達股票，並強調他對輝達及其執行長（CEO）黃仁勳（Jensen Huang）的尊重。

「我非常尊重Jensen，非常尊重輝達，我不想賣掉一張輝達股票。我只是需要更多資金投資OpenAI，投資我們共同的機會，所以我才不得不賣掉輝達的股票。如果我有更多資金，我當然想一直持有輝達的股票。」他在東京舉行的FII亞洲優先論壇上說道。

根據美國財經媒體CNBC報導，這不是軟銀集團首次賣出輝達股票套現，軟銀集團是輝達的早期投資者，在2017年，軟銀就曾賣出總價值約40億美元的輝達股票，隨後又在2019年1月，清倉輝達的持股。

軟銀透過一系列專案加大對人工智慧的投入，其中包括與台灣鴻海集團合作建造星門（Stargate）資料中心，收購美國晶片設計公司安培計算公司（Ampere Computing LLC），以及計劃在今年年底前加大對OpenAI的投資。

孫正義認為AI投資沒有泡沫化

68歲的軟銀執行長在FII論壇上還特別指責，那些談論人工智慧投資泡沫化的人「不夠聰明」。

他指出，如果人工智慧能夠長期貢獻全球生產毛額（GDP）的10%，即使累計投入數兆美元，也綽綽有餘。 他反問現場觀眾：「泡沫在哪裡？」

「FII Priority Asia forum」（FII亞洲優先論壇）是沙烏地阿拉伯最大投資高峰會的分支活動。

這次東京論壇的嘉賓包括日本首相高市早苗、日本財政和經濟部長，這反映出沙烏地阿拉伯與日本之間日益密切的關係。

孫正義當初成立第一檔願景基金，是由沙烏地阿拉伯公共投資基金出資450億美元設立。在同一場合，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）的總裁魯梅揚（Yasir Al-Rumayyan）表示，該基金在2017年至2024年間已在日本投資約115億美元，預計到2030年底，投資總額將增長至約270億美元。

(原始連結)





