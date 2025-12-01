孫正義：我是哭著賣掉輝達股票 AI根本沒有泡沫

日本軟體銀行社長孫正義。路透社



日本投資巨頭軟體銀行，11月意外在財報中揭露已經把人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）的股票完全賣光。軟銀老闆孫正義週一（1日）說他是「哭著賣掉」輝達股票，如果能有錢不賣股票就能加碼投資AI，他一股都不想賣。

週一在日本東京的一個論壇上，孫正義第一次對賣掉輝達股票做出回應。他說：「我本來一股都不想賣，我只是需要現金來投資OpenAI和其他項目。」他進一步補充說：「我是哭著賣掉輝達股票的。」

軟銀透過一系列項目加倍押注AI，這些項目包括與鴻海合作建設的Stargate數據中心、收購美國晶片設計公司Ampere，以及計劃在今年底前向OpenAI投入更多資金。

現年68歲的孫正義表示，那些談論AI投資已成泡沫的人「不聰明」。他說，從長遠來看，如果AI能夠鑽到全球國內生產毛額（GDP）的 10%，那將遠遠彌補即使是數兆美元的累計資本支出，「泡沫在哪裡？」

這場會議是沙烏地阿拉伯在東京舉行的投資峰會的其中一個分會。這場沙國主辦的論壇，邀請了首相高市早苗以及財經濟部長出席，體現沙烏地阿拉伯與日本之間深化的關係。孫正義的第一支願景基金（Vision Fund）就是由沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）出資450億美元設立。

