孫正華傳婚變！名媛黃景俐曝2人互動秘辛 嘆豪門媳婦不好當

黃景俐21日出席醫美診所開幕記者會。星醫美學集團提供

名媛黃景俐今（21日）亮麗出席好友的醫美診所開幕記者會，狀態極佳的她，現場受訪提到近日沸沸揚揚的名模孫正華離婚傳聞，黃景俐坦言自己「也是看新聞才知道」，兩人曾是同門名模，多年來互動良好，雙方家人也曾一同參與家族活動。

對於外界瘋傳孫正華婚變，黃景俐表示：「正華是一個對工作很有主見、很有想法的女生，跟朋友相處時，又是個很好溝通，很有禮貌的女生。」兩人見面時不太聊八卦，也從未問過對方婚姻細節，「現在這個時間點太敏感，突然打去問她太唐突，也不太有禮貌」，她十分關心孫正華，希望過一陣子再聯絡。

婚姻冷暖只有當事人清楚

黃景俐與孫正華昔日同為凱渥名模，2人後來都嫁入豪門，黃景俐語重心長表示，嫁入豪門也是一種包袱，外人看起來光鮮亮麗，但夫妻之間的相處與彼此關係，只有當事人最清楚。她也真心祝福孫正華：「希望她過得開開心心的就好。」

廣告 廣告

黃景俐2012年與大16歲的建築師牛建喬結婚，婚後育有2名可愛女兒，她也因家庭生活重心轉移，逐漸淡出演藝圈，但仍以名媛、媽媽的身分活躍於時尚與活動場合，今難得亮相醫美開幕記者會，狀態極佳，展現多年自律成果。

黃景俐（右2）21日出席醫美診所開幕記者會。星醫美學集團提供

維繫豪門婚姻靠自律

談到婚姻維繫方式，黃景俐坦言，外在與內在都必須維持最佳狀態，笑說：「靠醫美調整是一定的，但本身自律更重要。」透露自己的日常作息，每天早上6點半起床後先送孩子上課再處理家務，接著才是自己的時間，包括固定運動、定期醫美保養。

此外，婚前不會做菜的她，如今「廚藝大幅進步」，變成能獨當一面的主廚媽媽，黃景俐開心表示，這些年因為生活規律、心態重新調整，加上夫妻互相尊重，婚姻一路走來幸福穩定。而老公也從昔日的「黃金單身漢」，如今變成顧家好男人，不但戒煙戒酒還走進教會，個性更加成熟穩重，夫妻倆都為家庭盡心努力。



回到原文

更多鏡報報導

孫正華反擊離婚傳聞 曬出一家4口甜蜜照破謠言

羅志祥被逼出手！遭傳乾爹身份不單純 怒追造謠者「絕不姑息」

楊宗緯二度出手反擊！遭爆惡鄰正式提告妨害名譽洩個資