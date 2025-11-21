孫正華公開「全家福」甜靠富尪！遭傳離婚2年喊荒謬

孫正華被指2年前離婚，卸下神通集團少奶奶的身分。(叢皓日攝、陳君瑋攝)

50歲前名模孫正華19日遭週刊爆料，2年前和神通集團少東丈夫苗華斌低調簽字離婚，20日親自回應：「荒謬至極。」今（21日）孫正華在臉書分享一家四口的幸福合照，她坐在苗華斌身旁，夫妻倆露出幸福淺笑，看似婚姻沒問題。

照片中，孫正華身穿紫色高領和灰色厚夾克，坐在老公身旁，臉上流露幸福的笑容。而苗華斌戴帽子、穿著禦寒衣物，坐在妻女的中間，直視鏡頭微笑，夫妻倆的感情看起來頗和樂。另外兩張照片則是家庭旅遊的點滴，一名大人在山林間牽著小孩的手走階梯，以及苗華斌一邊划船、一邊欣賞著壯麗的景觀，畫面相當溫馨。

孫正華2008年閃婚苗華斌，想不到3年後出現第三者劉韋欣，官司轟動一時，後來她選擇原諒苗華斌外遇，繼續維持婚姻關係。沒想到19日被週刊報導2年前已低調離婚，贍養費至少2億，近期積極地找人成立公司，並向文策院提出申請，令外界好奇為何她不利用夫家神通集團雄厚的資源。

面對私事被挖，孫正華20日晚間發聲明回應，一一列舉大學畢業後豐富的職場經歷，強調：「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」她也說明自己雖出生在台北東區、喜歡夜市小吃，但不代表經濟拮据。

