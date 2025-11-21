孫正華反擊離婚傳聞 曬出一家4口甜蜜照破謠言

孫正華（右起）21日在社群分享和老公苗華斌以及2個小孩全家照。翻攝孫正華臉書

50歲昔日名模孫正華與「神通集團」少東老公苗華斌驚傳已於2年前離婚，而孫正華至少拿了2億元贍養費。20日晚間，孫正華在臉書發聲明強烈回擊，怒斥：「『女性工作＝離婚』的思維穿越至封建帝國，荒謬至極。」她今又在臉書曬出一家四口出遊合照，疑藉此反駁外界對她的離婚揣測。

孫正華今天在臉書曬出一家4口出遊的照片，為了保護2孩子的隱私，她不忘將孩子的容貌打上馬賽克，夫妻倆則展露笑容，看似美滿幸福，而另外2張照片中，不僅有老公牽著孩子的溫馨照，還有一張疑似她以自己角度拍下老公划船的照片，看起來相當溫馨。

孫正華分享老公牽孩子的照片。翻攝孫正華臉書

除此之外，孫正華昨在聲明中，提及自己從輔仁大學畢業之後的工作經歷，似乎不滿被指近幾年埋首工作，等於離婚，「伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据」，並表示文字待續，也沒有直接針對自己的婚姻現況說明。

據《鏡週刊》報導，近來投資圈盛傳孫正華與苗華斌疑似2年前已離婚，她近年埋首工作，積極與政府相關單位合作，而苗華斌過往外遇中國籍小三劉韋欣還有私生女的往事也再被挖出，加上孫正華與苗華斌已許久未合體現身公開場合，因此才會爆出離婚傳言。

孫正華分享老公划船的帥照。翻攝孫正華臉書



