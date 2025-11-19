孫正華婚前男友非富即貴 「倒數第二任」親揭分手主因

孫正華曾跟郝廣才有段情。(叢皓日攝、本報資料照片)

50歲昔日名模孫正華，今(19日)傳出與富商老公苗華斌的婚姻觸礁。其實，這段備受矚目的豪門婚，曾因小三風波而鬧上法院，看似狀況不少，但孫正華婚前交往及緋聞對象非富即貴，倒數第二任男友更是家境富裕的文壇才子郝廣才。當時，郝廣才曾公開說明與孫正華分手的主要原因。

176cm的孫正華身材修長、氣質出眾，又有清晰流利的口條，過去擔任模特兒，之後轉戰時尚、藝文節目的主持工作，更曾擔任流行雜誌的總編輯，當年常被拿來和林志玲相提並論。孫正華除了事業表現亮眼，感情史也很精采，2004年傳出跟身價上億的富商張知仁交往，隔年被指和前日本足球國手中田英壽互動曖昧。

2006年，孫正華和文壇才子、格林文化發行人郝廣才譜出戀情，她曾在訪問中大方談兩人相處點滴，並讚美郝廣才喜歡動物、小孩。然而，這段戀情似乎在2年後生變；2008年6月，孫正華受訪時表示，不會因為工作關係而對鑽戒求婚抱有憧憬，「目前我的鑽石配件都是自己買的，不然就是廠商送的，男友郝廣才沒有表示過什麼。」出乎意料的是，僅一個月後，孫正華便傳出將跟神通集團少東苗華斌結婚，郝廣才正式出局。

孫正華2008年閃婚苗華斌，去年兩人和女兒同台露面。(康鴻志攝、王德為攝)

郝廣才當時大方祝福孫正華結婚，並表示自己沒有怨言，分手的關鍵在於彼此的價值觀有所差異。郝廣才用穿衣服扣釦子形容這段「錯誤」的感情，「衣服的釦子扣錯了，有時候要扣到一半才發現，有時候要扣到最後一顆才知道，怎麼辦？再打開，重新扣就好了。」

郝廣才坦言，自己的價值觀是「錢是為了生活，生活不是為了錢」，這與孫正華所追求的人生目標並不相同。因此，他選擇放手，並祝福孫正華：「願有情人終成眷屬，但有情人未必都是眷屬，希望成眷屬的人都是有情人。」被問到分手時間點？郝廣才說不記得了，猜測可能是2008年春末。

和孫正華分手後，郝廣才認為陳奕迅的歌曲〈愛情移轉〉很貼近他的感受，「『回憶是抓不到的月光，握緊就變黑暗，等虛假的背影消失於晴朗，陽光在身上流轉』，事情過去就過去了，就當做人生的NG吧。」

