孫正華忍尪偷吃14年 「不尋常動作露餡」斷開豪門尪

名模孫正華和資產超過5500億「神通集團」董事長苗豐強的長子苗華斌14年前挺過婚變風波，今(19日)被週刊報導兩人已經低調斷了婚姻關係，還傳拿了2億元贍養費，而消息會曝光，是孫正華近年積極與政府單位合作，沒找夫家神通，被質疑是兩人關係生變。但當事人目前暫無回應，不知真偽。

據《鏡週刊》報導，孫正華和苗華斌最後一次公開同框是3年前，過去主持過不少時尚節目、並參與時尚大秀的孫正華，近期低調開公司，知情人稱在投資圈中早已盛傳兩人婚變，若女方只拿了2億贍養費，「真的是算少」，但不知男方是否另有給出房產。

廣告 廣告

知情人士說，孫正華最近開公司並向文策院積極申請合作，讓人不解的是她的夫家神通集團資產雄厚，若以孫正華是神通少奶奶的身分，大可跟夫家合作，並自己做主，不會找上需綁手綁腳、無法隨意發展的政府單位合作，此舉啟人疑竇，因此傳出兩人婚變，孫正華可能已經恢復單身，才拒絕再與夫家有任何往來。

而孫正華2008年7月和苗華斌結婚，婚前孫正華就以優雅、時尚形象著稱，常被與跟台灣第一名模林志玲比較，過去孫正華的曖昧對象有身價上億富商張知仁、曾與前日本足球國手中田英壽在一場派對中認識，不時低調交談，她也曾與文壇才子郝廣才傳出緋聞，最後情歸和連勝文並列「台灣十大貴公子」之一的苗華斌，未料男方一度傳出出軌，可說是傷透孫正華的心。

更多中時新聞網報導

豬哥亮紀錄片AI復活 重現70年代秀場風采

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

毒蛋外流延燒 彰縣府三緘其口