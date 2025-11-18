孫正華怒告苗華斌通姦中國籍小三 生下私生女對簿公堂！外遇細節全招了

孫正華（右）傳出已與苗華斌離婚。500盤提供、翻攝苗華斌臉書

孫正華與苗華斌夫妻曾為了中國籍小三劉韋欣一度鬧得滿城風雨，劉韋欣還幫苗華斌生下私生女，被孫正華提告，開庭時，苗華斌也坦言，是在妻子出國期間，與劉韋欣開始發生關係。

當年判決書上，苗華斌指出與劉韋欣約發生十次關係，但劉女否認，指出只有兩次，其餘的是苗華斌找別的女人，卻把帳算在她頭上。孫正華則指出劉韋欣抱私生女開記者會，討要創業基金回中國老家開速食店，又想再要3600萬封口費。

苗華斌中國籍小三劉韋欣曾生下私生女。翻攝自TVBS

苗華斌道歉、孫正華撤告！婚姻低調繼續

最終劉韋欣依妨害家庭罪被判有期徒刑六月，得以罰金十八萬元易科確定，但獲得女兒監護權。苗華斌因向老婆道歉認錯，孫正華對他撤告，但他要給付約46萬元，以及每個月3萬元生活費，直到小孩成年。雖與苗華斌的婚姻關係繼續，但孫正華後來出席公開活動都鮮少提到老公，被問到婚姻現況都跳過話題。

