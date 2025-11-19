孫正華昔傳不合台灣第一名模 林志玲澄清：住院時她天天探病

50歲名模孫正華（本名：局荊蘭）今(19日)被周刊報導與神通少東苗華斌低調簽字離婚，但當事人尚未回應；而孫正華過去曾是時尚節目主持人，近年淡出螢光幕前，但不時會參與時尚活動，過去最轟動的八卦除了緋聞外，就是她與台灣第一名模林志玲傳出「后不見后」，後來兩人用行動表示並無心結。

176公分高的孫正華1993年出道，除了在模特兒界耕耘多年，也曾是主播、作家、雜誌副總編輯，從目前轉戰幕後，孫正華當時表示：「拋頭露面實在很辛苦，退居幕後，好開心！」並表示伸展台和主播檯不同，她曾在年代播《FashionNews》，表示隔行如隔山，「在那個框框裡，我不能動，還要注意語調，看起來才像『正常』主播。」

廣告 廣告

而林志玲2000年入行，直到2004年拍優格廣告爆紅，成為時尚秀場界的寵兒，曾因此傳出和孫正華不合有心結。2006年林志玲受訪出現在東區後巷咖啡廳，同桌的有孫正華和秀導好友LOUISE，雙姝有說有笑，打破不合傳聞，林志玲更自曝先前住院，孫正華天天到醫院探望她。

原來2005年林志玲在大陸拍廣告時落馬，接著轉院回台灣養病，同年11月才宣告傷癒復出；隔年林志玲透露感謝孫正華在她受傷住院期間，不畏兩人不合的流言，幾乎天天探病，孫正華則說兩人有多年交情，她知道林志玲不能沒有音樂，所以她特別送CD和音響到病房，至於報紙上寫她藉著林志玲炒新聞，她看了之後當笑話，一點也不在乎。

更多中時新聞網報導

鍾瑶出書 揭乳房手術、私密愛情故事

八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭

《動物方城市2》配音陣容超豪華