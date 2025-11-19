孫正華昔怒告小三！苗華斌當庭尷尬認「上床10次」 外遇細節全曝光

孫正華（右）與苗華斌，左為已故時尚教母江淑惠。翻攝孫正華臉書



現年50歲名模孫正華2008年嫁給神通集團少東苗華斌後，淡出幕前，今（11/19）傳出兩人已離婚。其實，早在2011年苗華斌就因外遇被妻子提告，庭上尷尬承認與小三「上床10次是最低限度」，官司赤裸揭開婚姻的不堪，喧騰一時。

當時，苗華斌表示，結婚那年在按摩店認識自稱「小雪」的中國大陸籍女子劉韋欣，兩人頗有話聊，隔年3月夫妻倆吵架，孫正華跑去法國，苗華斌向劉女訴苦，因而外遇。劉韋欣之後還為苗產下一女。

法院開庭審理時，苗華斌說，因為妻子也在場，所以含蓄地說跟劉韋欣「上床10次是最低限度」。孫正華則哽咽提到，劉韋欣抱著私生女開記者會，想討創業基金，稱要回中國開麥當勞，之後又再討3600萬元，威脅要苗華斌身敗名裂。

劉韋欣反駁說只跟苗華斌發生過2次關係，還稱是被強迫，又辯原本不知對方身份，也不知道他已婚，但從雙方訊息曾討論避孕、她還向苗說「你太太很漂亮」等語，辯詞一一被拆穿。

劉韋欣最後被依妨害家庭判刑6個月，得易科罰金。

