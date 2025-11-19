孫正華昔被封「真實版犀利人妻」 小三自稱櫃姐遭打臉：特種行業

50歲名模孫正華今(19日)被週刊報導斷了豪門婚姻與苗華斌離婚，當事人暫無回應，而她和身價千億的神通集團少東苗華斌14年前遇過婚姻危機，男方偷吃還產下一女，孫正華當時被媒體封為「真實版犀利人妻」怒咬小三自稱是櫃姐，其實是特種行業女性。

統整媒體過往報導，神通集團少東苗華斌先前遭狗仔跟拍，狗仔被警方依社維法裁罰1500元，王姓記者不服，向法院聲明異議被駁回而提起釋憲爭議。而苗華斌和百貨公司櫃姐劉韋欣發生婚外情一事也曝光，孫正華提告苗華斌、劉韋欣訪害家庭，在憲法法庭大辯論後，孫正華選擇原諒出軌的丈夫，具狀撤回告訴，苗獲不起訴，孫正華對於第三者劉韋欣則是不留情面開砲。

廣告 廣告

2011年孫正華用簡訊向媒體表示，劉女一再說謊，自稱是「百貨櫃姐」，事實是在「百老匯」當經理。這家百老匯是特種營業場所，一樓有許多陪客人出場的小姐，樓上是按摩院和KTV，當初苗華斌以為只是間單純的按摩店去消費，卻被劉女盯上，成為她下手的目標。孫正華更表示，2009年3月到6月期間，劉女以負債、股票被套牢為由，向苗華斌索討150萬，發現懷孕後，更向苗華斌要錢回大陸開速食店，若不給就要苗華斌身敗名裂，孫正華怒批：「這樣的勒索，能付錢嗎？」

而關於三方的官司，2011年11月，經台北地檢署鑑定比對DNA後，認定劉韋欣的女兒確實是苗華斌的親生骨肉，劉女並沒有施用詐術索財，罪嫌不足，獲不起訴；孫正華提告小三妨害家庭一案，孫正華要求劉女寫下道歉書以換取撤告和解，但劉女並未做到，隔年法官認定劉韋欣知悉苗華斌已婚，兩人共發生10次關係，依妨害家庭罪章的「相姦罪」判處劉韋欣有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，法官認為劉女未坦承犯行，也沒得到孫正華的原諒，從苗華斌的供述，以及劉韋欣手機簡訊資料等相關證據，可證明劉女的說法與實際情況不符，且早就知道苗已婚。

更多中時新聞網報導

NBA》保羅喬治傷癒 掀翻老東家快艇

NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝

勞保危機 勞長同意撥補 政府負責