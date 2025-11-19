孫正華昔「奶拚」林志玲登週刊封面 雙強名模婚姻路差很大！世紀婚禮上同框了

孫正華（右）、林志玲「奶拚」登週刊封面。翻攝壹週刊

50歲的昔日名模孫正華與「神通集團」少東老公苗華斌驚傳已於2年前離婚，而孫正華至少拿了2億元贍養費。孫正華近幾年雖淡出螢光幕前，埋首時尚行業，但她過去與同齡的林志玲是同期模特兒，經常被拿來比較，過往雙雙「奶拚」登上《壹週刊》封面也被挖出。

孫正華與林志玲不同的是，早早就嫁入豪門，但婚姻路很坎坷。她與苗華斌2008年結婚，2011年就爆出苗華斌與按摩店的中國籍小三劉韋欣婚外情，三方對簿公堂，最終孫正華對苗華斌撤告，繼續維持婚姻，但裂痕已產生，新婚時期甜蜜出雙入對的畫面已不復見。

孫正華（右）過往與林志玲經常被拿來比較。翻攝壹週刊

林志玲高齡產子！一家三口被捕捉幸福畫面

而林志玲情路也一直是外界關注角點，2019年時宣布與日本「放浪兄弟」AKIRA（黑澤良平）結婚，舉辦世紀婚禮時，孫正華也有出席。因當時林志玲已45歲，是否生子一直被外界關注，而她力拚高齡生產，2022年宣布已在日本生下一子，一家三口有時也會到台灣，還被捕捉到在台北街頭散步的幸福畫面。

孫正華（中）出席林志玲（左）與AKIRA婚禮。翻攝孫正華臉書



