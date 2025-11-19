孫正華爆婚變 富尪14年前沾按摩店小三「10次」遭控：毀了我沒關係

名模孫正華和聯華神通集團少東苗華斌這樁豪門婚姻維持多年，今(19日)週刊報導，兩人疑似已經低調離婚，而兩人婚姻最轟動的是14年前男方出軌按摩店小三，還生下一女，男方在庭上承認兩人過從甚密10次，而小三劉韋欣則在庭上控訴苗華斌毀了她沒關係，但至少要對自己孩子負起責任。

統整媒體報導，苗華斌14年前傳出和按摩店小三劉韋欣出軌，正宮孫正華不原諒，告小三通姦罪名，高院審理後判劉韋欣6個月有期徒刑，孩子交由劉韋欣照顧，並要求苗華斌每月需支付3萬元台幣撫養費，直到孩子滿20歲，此外另須給付台幣46萬多元。

當時劉韋欣指出：「畢竟是他（苗華斌）的親生骨肉，我希望說如果說，他毀了我沒關係，但是請他對女兒負責任。」而事情爆發初期，苗華斌不承認，直到劉女到法院告苗華斌棄養，婚外情才曝光，檢察官比對苗華斌和孩子DNA後，確認女兒是苗華斌的親骨肉，苗華斌才改口想要小孩，雙方鬧得不可開交，孫正華當時對於提告主因，表示希望藉此能更尊重家庭價值。

此外，據《鏡週刊》報導，苗華斌當時在庭上承認跟小三有過親密關係，他自稱說的含蓄，「講上床10次是最低限度」，並表示學會了人性社會教育，劉女則不承認，只說發生過2次關係，還是被強迫的，其他8次是苗華斌和別的女人發生過的關係，是苗華斌為了跟孫正華交代才賴在她頭上；而孫正華指控劉女挾小孩要求3600萬封口費，還威脅要讓苗華斌身敗名裂。

