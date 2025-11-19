孫正華爆與神通少東苗華斌離婚 傳男方外遇成分開主因

【緯來新聞網】前名模孫正華今（19日)被爆與丈夫、神通集團少東苗華斌已經結束婚姻，引起外界關注。孫正華出身輔仁大學織品服裝學系，早年進入時尚產業，擔任過年代電視台藝文節目主持人，與林志玲曾是同期模特兒。

孫正華爆與神通少東苗華斌離婚。（圖／翻攝正華的風格玩家FB）

根據《鏡週刊》報導，兩人婚姻早在14年前就曾遭遇危機，當時苗華斌在法院上坦承婚外情，對象為中國籍女子劉韋欣。儘管如此，孫正華當時選擇原諒丈夫，繼續維持婚姻關係。不過，近日財經圈流傳一則八卦，指稱孫正華其實早在兩年前已簽字離婚，並可能獲得約2億元新台幣的和解金，但目前尚未獲得當事人證實。



報導指出，孫正華恢復單身後積極與公部門合作，企圖在事業上重新出發。當年她與苗華斌的結緣，據傳是由苗母介紹，兩人婚後曾共同修讀政大EMBA財經班，希望透過學習加深彼此感情。



一位熟悉內情人士透露，苗華斌的背叛對孫正華造成重大打擊，即使兩人曾努力修補感情，但信任裂痕難以彌補。他們最後一次合體出現在公開場合，是2022年的一場活動，當時兩人手持酒杯微笑合影，如今看來格外諷刺。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

倒數4天舞台搭好了！江蕙高雄場無預警加開最後搶票機會

小S回歸螢光幕前倒數？B2曝私下默契 鬆口「關心收視狀況」